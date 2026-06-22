Ile Maurice: Guet-apens via WhatsApp - Un suspect arrêté, d'autres attendus

Un habitant de Vallée-des-Prêtres, âgé de 37 ans, affirme avoir été victime d'un guet-apens soigneusement orchestré via WhatsApp, qui s'est soldé par une agression, une séquestration et un transfert forcé de Rs 150 000. L'affaire, dont une vidéo compromettante a circulé massivement sur les réseaux sociaux au cours de la semaine écoulée, a conduit à une première arrestation le vendredi 19 juin.

Tout aurait commencé par un simple message reçu d'un numéro inconnu. Derrière ce contact, un homme qui se faisait passer pour une femme, tissant progressivement une relation de confiance avec la victime avant de lui proposer un rendez-vous dans la région de Port-Louis. Croyant à une belle rencontre, le trentenaire s'est rendu à l'adresse indiquée, au premier étage d'un bâtiment. C'est là qu'il aurait compris qu'il était tombé dans un piège : son interlocutrice présumée était en réalité un homme travesti en femme, et une bande de six individus l'attendait sur place.

Selon sa déposition consignée à la police mercredi soir, la victime aurait été attachée à une chaise, déshabillée, frappée et filmée dans des conditions particulièrement humiliantes. Ses ravisseurs auraient ensuite monnayé sa libération contre un virement bancaire de Rs 150 000. Les images de la scène, diffusées sur les réseaux sociaux, ont suscité une vive émotion au sein de l'opinion publique et auraient contribué à accélérer les investigations.

Si cette victime a eu le courage de porter plainte, les enquêteurs estiment que d'autres hommes auraient pu tomber dans le même piège sans jamais se manifester auprès des autorités. La nature même de l'arnaque constitue un puissant levier de silence. Par crainte du regard de leurs proches ou de la stigmatisation sociale, de nombreuses victimes présumées auraient préféré payer et se taire plutôt que d'affronter l'exposition publique que représente une plainte. Un silence qui, selon des sources proches de l'enquête, pourrait masquer une série de faits similaires restés dans l'ombre.

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La Criminal Investigation Division de Plaine-Verte a procédé vendredi après-midi à l'arrestation de Mahamoodally Muhammad Ayman Ahamad, 22 ans, qui serait, selon une source proche de l'enquête, l'individu qui envoyait les messages WhatsApp pour attirer la victime dans ce guet-apens. Le suspect a comparu samedi matin devant la cour intermédiaire pour sa charge provisoire.

La traque ne s'arrête pas là. Au cours de la même journée, d'autres suspects ont été formellement identifiés par les enquêteurs. Ces derniers ont fait savoir aux autorités qu'ils se présenteront d'eux-mêmes, accompagnés de leurs avocats, aujourd'hui à la station de police concernée pour y être entendus.