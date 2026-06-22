Ile Maurice: Cyclisme - 4e place au général final pour Kimberley Le Court-Pienaar

Kimberley Le Court-Pienaar a réalisé une belle prestation, hier, à l'occasion de la 5e et dernière étape du Tour de Suisse. La Mauricienne prend la quatrième place à l'arrivée de même qu'au classement général final. Sa rentrée après une absence de plus de deux mois suite à sa fracture au poignet est plus qu'encourageante pour la suite.

Comme prévu, cette 5e étape, longue de 100,4 km, a été le juge de paix de ce Tour de Suisse 2026. Elle aura été terrible pour les organismes avec une forte chaleur ajoutant aux forts pourcentages de montées. Le peloton devait parcourir une boucle autour de Villars-sur-Ollon avec deux ascensions du Col de la Croix et une arrivée jugée après 11 km de cette même montée.

L'échappée ne se forme qu'à 75 km de l'arrivée avec Franziska Koch (FDJ United - SUEZ) qui ouvre la route. L'Allemande est suivie de deux groupes de contre. La chaleur et la difficulté des cols opèrent rapidement une sélection et le groupe des favorites est réduit à 14 unités à moins de 60 km de l'arrivée. Ce groupe reprend les coureuses parties en contre et finit par reprendre Koch.

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La porteuse du maillot jaune, la Suissesse Marlen Reusser, attaque à 3 km de l'arrivée et seule la Polonaise Katarzyna Niewiadoma arrive à la suivre. Les deux coureuses voient revenir sur elles Cédrine Kerbaol aux abords de la flamme rouge, alors que Kimberley Le Court Pienaar se rapproche également. Malheureusement, la championne de Maurice ne parviendra pas à faire la jonction.

Reusser parvient à lâcher Niewiadoma et Kerbaol à 800 mètres de la ligne pour aller s'imposer en 3h07:20. La Française prend la deuxième place devant la Polonaise, les deux cyclistes concédant 7 secondes. Le Court-Pienaar termine quatrième à 37 secondes.

Au classement général final, Reusser s'impose avec un temps cumulé de 11h58:35, soit avec 1:31 d'avance sur Kerbaol et 2:02 sur Niewiadoma. Juste derrière ce trio, arrive Le Court-Pienaar à 2:48. Autre bonne nouvelle pour notre compatriote, sa formation AG Insurance-Soudal termine en tête au classement des équipes !