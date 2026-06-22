Burkina Faso: Tribunal de grande instance de Dédougou - La Chambre criminelle en session extraordinaire du 22 au 26 juin 2026

La première session extraordinaire de la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Dédougou de l'année 2026 s'est ouverte, le lundi 22 juin, au siège de la juridiction à Dédougou, chef-lieu de la région de Bankui.

Comme annoncé précédemment, la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Dédougou siège ce lundi 22 juin 2026 et ce, jusqu'au vendredi 26 juin prochain dans le cadre de sa première session extraordinaire de l'année en cours.

Cette session va connaître le jugement de 25 dossiers criminels impliquant 34 accusés dont six sont actuellement sous les verrous. Ils sont, entre autres, poursuivis pour des faits relatifs à des crimes de sang, des crimes économiques et du trafic de stupéfiants. L'audience extraordinaire inaugurale de cette session porte sur une affaire de vol aggravé portant sur une somme de plus de 4 millions FCFA et d'autres biens matériels comme des téléphones et de la boisson alcoolisée.

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La population en général et singulièrement celle du ressort territorial de la juridiction est invitée à venir suivre ces audiences qui sont publiques et libres et constituent des cas d'école. Le but recherché à travers ces audiences extraordinaires est de permettre l'apurement d'un certain nombre de dossiers criminels pendants. C'est ce qu'avait indiqué le procureur du Faso, près le TGI de Dédougou, Lamoussa Hema, en conférence de presse d'annonce, le mercredi 17 juin dernier.