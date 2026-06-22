Burkina Faso: Initiative présidentielle Faso Mêbo - La paroisse de Bogandé apporte 10 tonnes de ciment

La paroisse de Bogandé a apporté 10 tonnes de ciment à l'initiative présidentielle Faso Mêbo. La délégation de la communauté catholique de la cité de Bantia, conduite par le curé Mathieu Ouoba, a remis le don, samedi 13 juin 2026, à Fada N'Gourma.

Au-delà de sa mission sacerdotale, qui vise à promouvoir les valeurs universelles de paix, de solidarité et d'amour du prochain, l'église catholique a également répondu à l'élan patriotique suscité dans le cadre l'Initiative présidentielle Faso Mêbo. En effet, après plusieurs paroisses du diocèse de Fada N'Gourma, la communauté catholique de Bogandé a, à son tour, apporté sa contribution à l'initiative en remettant, samedi 13 juin 2026, à Fada N'Gourma, 10 tonnes de ciment.

En plus de leur don, les fidèles catholiques de la cité de Bantia, conduits par leur curé Mathieu Ouoba, se sont joints aux volontaires mobilisés sur le site de Faso Mêbo.

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Pelles et moules en main, ils ont participé activement à la confection des pavés ainsi qu'au ramassage de ceux déjà prêts à être utilisés, le tout dans une ambiance fraternelle et conviviale. Par ce geste, a déclaré le curé Mathieu Ouoba, la paroisse de Bogandé entend apporter sa pierre à l'édifice. « Nous sommes venus répondre à l'appel du camarade Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui nous invite à resserrer les liens et à nous tenir la main afin que, tous ensemble, nous puissions contribuer à la construction de notre chère patrie », a-t-il ajouté.

A l'entendre, la communauté catholique de Bogandé ne pouvait rester en marge d'un projet aussi noble, fédérateur et patriotique que Faso Mêbo. Ce geste s'inscrit donc dans la dynamique nationale de mobilisation autour de Faso Mêbo, a indiqué le président du conseil paroissial des laïcs de Bogandé, Anselme Tindano. « Personne ne viendra bâtir le Burkina Faso à la place des Burkinabè », a-t-il insisté, invitant chaque citoyen à apporter sa contribution, aussi modeste soit-elle.

Dans le même élan, la présidente des femmes catholiques de la paroisse, Véronique Dayamba, s'est dit fière de participer à l'effort national. Pour elle, contribuer à Faso Mêbo relève d'un devoir citoyen. « Chaque Burkinabè doit donner du sien et mettre la main à la pâte pour la construction de notre pays », a-t-elle affirmé. Cette mobilisation de la paroisse de Bogandé répond également à l'appel lancé en 2025 par l'évêque du diocèse de Fada N'Gourma, Mgr Pierre Claver Yempabou Malgo. Dans une note pastorale, l'autorité ecclésiastique avait invité les prêtres, les religieux, les religieuses et l'ensemble des fidèles catholiques du diocèse à adhérer pleinement à l'initiative présidentielle Faso Mêbo et à y prendre une part active.

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