Guinée: Le pays bannit l'exportation de l'or brut pour imposer le raffinage local

Conakry franchit un cap décisif dans la reprise en main de ses richesses souterraines. Lors d'une réunion stratégique avec les industriels du secteur minier, le président guinéen, le général Mamadi Doumbouya, a acté l'interdiction immédiate et définitive de toute exportation d'or à l'état brut. Cette directive souverainiste contraint désormais l'ensemble des opérateurs, qu'ils soient industriels ou artisanaux, à transformer le précieux métal jaune sur le territoire national avant sa commercialisation internationale.

Rompre avec le « paradoxe de la pauvreté »

L'annonce, formulée le vendredi 19 juin 2026, marque une rupture structurelle avec le modèle d'économie de rente extractive en vigueur depuis des décennies. La Guinée figure solidement dans le peloton de tête des plus grands producteurs aurifères du continent africain, aux côtés de géants comme le Ghana, le Mali, l'Afrique du Sud et le Burkina Faso. Pourtant, le chef de l'État a fustigé un système asymétrique qui maintient les populations locales dans la précarité en dépit de l'abondance des ressources naturelles.

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Le président de la République a dénoncé l'évasion systématique de la valeur ajoutée vers les places financières et industrielles étrangères, où le minerai guinéen était jusqu'ici transporté pour y être fondu, purifié et certifié. Selon les termes de son allocution officielle rapportés par la rédaction de Africa Radio, cette stratégie nationale vise à capter la richesse générée par la transformation, à créer des emplois qualifiés et à consolider le tissu macroéconomique. Le général Doumbouya a brandi la menace de sanctions particulièrement sévères à l'encontre de toute compagnie minière qui enfreindrait cette nouvelle orientation stratégique.

L'atout industriel : Entrée en scène de la Nimba Gold Refinery

Pour donner corps à cette ambition politique, les autorités de Conakry s'appuient sur le déploiement imminent d'un outil industriel de grande envergure : la Nimba Gold Refinery (NGR). Présenté par l'exécutif comme l'un des projets de traitement aurifère les plus modernes d'Afrique, ce complexe de métallurgie lourde aura la responsabilité exclusive de couler les lingots, d'assurer leur certification internationale et de les valoriser directement depuis la Guinée avant leur mise sur le marché.

Cette mesure impacte de plein fouet l'écosystème minier guinéen, fortement dominé par des capitaux internationaux. La principale infrastructure affectée est la mine à ciel ouvert de Siguiri, située en Haute-Guinée, exploitée par la Société Aurifère de Guinée (SAG), filiale du consortium sud-africain AngloGold Ashanti. Plusieurs compagnies d'origine canadienne ainsi qu'un vaste réseau d'exploitants artisanaux répartis dans plusieurs préfectures du pays vont devoir réorganiser intégralement leurs circuits logistiques pour se conformer au nouveau cadre légal. Le chef de l'État a tenu à préciser qu'il ne s'opposait pas aux investissements extérieurs, mais qu'il exigeait désormais des partenaires qui respectent les intérêts nationaux.

Un contrôle étatique accru sur un sous-sol d'une richesse inouïe

Le verrouillage des exportations d'or brut s'inscrit dans un durcissement global de la politique minière de Conakry. Ces dernières années, le pouvoir guinéen a multiplié les audits stricts, allant jusqu'à révoquer des dizaines de permis de recherche et d'exploitation détenus par des firmes locales et étrangères jugées défaillantes.

Le sous-sol guinéen regorge de gisements hautement stratégiques, incluant des réserves de fer, de diamants et d'uranium. Le pays est également l'un des tout premiers exportateurs mondiaux de bauxite, la matière première indispensable à la fabrication de l'aluminium. Historiquement, les bénéfices de cette manne minière ont été limités par un manque d'infrastructures routières et énergétiques ainsi que par des failles administratives. En imposant le raffinage local de l'or, Conakry s'aligne sur les doctrines économiques émergentes du continent qui font de la transformation industrielle sur place la clé de voûte du développement.