Afrique: Fougamou/Gabon - La Fondation Marcel Doupamby Matoka célèbre l'excellence scolaire

Célébrer l'excellence, c'est honorer le courage de ceux qui persévèrent pour bâtir un avenir meilleur. C'est aussi, inspirer les autres à se dépasser et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Fidèle à cette vision, la Fondation Marcel Doupamby Matoka pour le Développement Solidaire a organisé samedi 20 juin 2026, la 3e édition de sa cérémonie d'excellence, placée sous le haut parrainage de Guy Bertrand Mapangou, Président du Conseil Économique, Social et Environnemental.

Les élèves des lycées Léon Mboumba et du Lycée Technique de Fougamou étaient au coeur de l'événement. En uniforme et venus en nombre, ils ont pris part à cette fête du partage et de la reconnaissance, en présence des autorités locales et de nombreux parents.

"Le mérite doit être reconnu"

Aimé Nzengue, Proviseur du Lycée Technique, a salué une initiative "ô combien généreuse". Pour lui, elle traduit l'engagement de la Fondation Marcel Doupamby Matoka pour le Développement Solidaire en faveur de l'éducation et de la culture de l'excellence. Il a rappelé une idée forte aux élèves : "l'excellence ne s'acquiert pas une fois pour toutes. Elle se construit, chaque jour."

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Un hommage aux racines

Aimé Foulangangui, Administrateur Directeur Général de la Fondation, est revenu sur le parcours du Fondateur. Il croyait, comme ces jeunes aujourd'hui, au pouvoir transformateur de l'éducation. "Cultivez l'excellence, donnez le meilleur de vous-mêmes, agissez au mieux" conseillera t-il aux apprenants.

Christian Moulecka Nzengue, major avec 15/20

Plusieurs élèves ont été distingués. Christian Moulecka Nzengue, meilleur de la promotion, a porté la voix des lauréats. Il affirmera toute fois qu'en : "En célébrant l'excellence scolaire, la Fondation ne récompense pas seulement des notes. Elle valorise le courage de persévérer, la volonté de se dépasser et l'ambition de construire un avenir meilleur."

Le représentant des lauréats poursuivra ses propos en soutenant que "la réussite n'est ni un coup de chance, ni un privilège. Elle naît du travail, de la discipline, du sacrifice et de la détermination. L'excellence doit être un idéal permanent, pas un fait du hasard". Un message clair lancé à toute la jeunesse de Tsamba-Magotsi.

Des prix pour aller plus loin

Les meilleurs élèves sont repartis avec des ordinateurs, encyclopédies, dictionnaires et autres outils de travail flambant neufs. À travers ce geste, la Fondation Marcel Doupamby Matoka pour le Développement Solidaire a, une fois encore, mis des sourires sur les visages des lauréats et la fierté dans les yeux de leurs parents.