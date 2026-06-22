Gabon: Au pays à la tête du CAMES - Libreville clôture la 43e session avec des engagements forts

22 Juin 2026
Gabonews (Libreville)

La 43e session ordinaire du Conseil des Ministres du CAMES s'est refermée ce vendredi 19 juin 2026 à Libreville, capitale gabonaise. Elle se termine sous un bilan de satisfaction générale, mais surtout, un cap clair sur l'engagement et la responsabilité.

Pour la prochaine année, le Gabon assure la présidence du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (CAMES), institution panafricaine. Objectif affiché : transformer les résolutions en actes concrets. Suivi rapproché des décisions, appui aux universités, aux enseignants-chercheurs, aux chercheurs et aux étudiants de l'espace CAMES.

Au programme de cette mandature : accélérer la transformation numérique, renforcer la qualité de l'enseignement supérieur, booster la recherche scientifique, faciliter la mobilité académique et améliorer l'employabilité des jeunes.

Pendant 1 an, le Gabon va tenir les rênes de l'institution. Le mot d'ordre : moins de discours, plus de résultats. La priorité sera mise sur le suivi des décisions déjà prises et sur des actions concrètes pour les universités, les enseignants-chercheurs, les chercheurs et les étudiants du CAMES.

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Cinq chantiers seront prioritaires. Il s'agit du numérique dans l'enseignement, qualité des formations, recherche scientifique, mobilité entre pays membres, et insertion professionnelle des jeunes.

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