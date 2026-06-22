Tunisie: Le pays enregistre une hausse de 5% de ses exportations à fin mai 2026

A l'issue des cinq premiers mois de l'année 2026, les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l'extérieur aux prix courants a montré que les exportations ont enregistré une hausse de 5% par rapport aux cinq premiers mois de l'année 2025, selon l'Institut National de la Statistique (INS).

Ces exportations ont atteint le niveau de 28169,8 millions de dinars (MD) contre 26831,5 MD durant la même période de l'année 2025.

Quant aux importations, elles ont atteint le niveau de 38585,4 MD contre 35197,2 MD durant la même période de l'année 2025, soit une hausse de 9,6%.

« Suite à cette évolution au niveau des exportations (+5%) et des importations (+9,6%), souligne l'INS, le déficit commercial s'établit à un niveau de (-10415,6 MD) contre (-8365,7 MD) durant les cinq premiers mois de l'année 2025. » Le taux de couverture a atteint un niveau de (73%) contre (76,2%) durant la même période de l'année 2025.

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L'INS indique que selon les secteurs, les exportations ont enregistré une hausse dans le secteur des industries mécaniques et électriques de (+6,1%) et le secteur des industries agro-alimentaires de (+20%) à la suite de la hausse des ventes en huiles d'olives (3047,8 MD contre 2117,3 MD). De même une augmentation de (+37,7%) est enregistrée au niveau du secteur de l'énergie sous l'effet de l'augmentation des ventes des produits raffinés (636,9 MD contre 150,1 MD). Par ailleurs, les exportations ont enregistré une baisse dans le secteur mines, phosphates et dérivés de (-31,8%) et dans le secteur du textile, habillement et cuirs les exportations de (-6,2%).

Selon le groupement des produits, l'INS souligne que les importations ont enregistré une augmentation au niveau de tous les groupes, notamment les produits énergétiques de (+35,1%), les produits alimentaires de (+20,1%), les biens d'équipement de (+4,1%), les biens de consommation de (+5,9%) et les produits des matières premières et demi-produits de (+1,5%). Tunisie : Creusement du déficit commercial durant les cinq premiers mois de l'année 2026.