Tunisie: Le pays enregistre une hausse de 5% de ses exportations à fin mai 2026

22 Juin 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

A l'issue des cinq premiers mois de l'année 2026, les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l'extérieur aux prix courants a montré que les exportations ont enregistré une hausse de 5% par rapport aux cinq premiers mois de l'année 2025, selon l'Institut National de la Statistique (INS).

Ces exportations ont atteint le niveau de 28169,8 millions de dinars (MD) contre 26831,5 MD durant la même période de l'année 2025.

Quant aux importations, elles ont atteint le niveau de 38585,4 MD contre 35197,2 MD durant la même période de l'année 2025, soit une hausse de 9,6%.

« Suite à cette évolution au niveau des exportations (+5%) et des importations (+9,6%), souligne l'INS, le déficit commercial s'établit à un niveau de (-10415,6 MD) contre (-8365,7 MD) durant les cinq premiers mois de l'année 2025. » Le taux de couverture a atteint un niveau de (73%) contre (76,2%) durant la même période de l'année 2025.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'INS indique que selon les secteurs, les exportations ont enregistré une hausse dans le secteur des industries mécaniques et électriques de (+6,1%) et le secteur des industries agro-alimentaires de (+20%) à la suite de la hausse des ventes en huiles d'olives (3047,8 MD contre 2117,3 MD). De même une augmentation de (+37,7%) est enregistrée au niveau du secteur de l'énergie sous l'effet de l'augmentation des ventes des produits raffinés (636,9 MD contre 150,1 MD). Par ailleurs, les exportations ont enregistré une baisse dans le secteur mines, phosphates et dérivés de (-31,8%) et dans le secteur du textile, habillement et cuirs les exportations de (-6,2%).

Selon le groupement des produits, l'INS souligne que les importations ont enregistré une augmentation au niveau de tous les groupes, notamment les produits énergétiques de (+35,1%), les produits alimentaires de (+20,1%), les biens d'équipement de (+4,1%), les biens de consommation de (+5,9%) et les produits des matières premières et demi-produits de (+1,5%). Tunisie : Creusement du déficit commercial durant les cinq premiers mois de l'année 2026.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.