Afrique de l'Ouest: Inclusion financière dans l'Uemoa - 186 leçons et modules d'éducation financière développés en 2024

La Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) poursuit le déploiement de son programme régional d'éducation financière, considéré comme un levier essentiel pour renforcer l'inclusion financière au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa).

Selon le Rapport annuel sur la situation de l'inclusion financière dans l'Uemoa au titre de l'année 2024, publié en 2026, 2024 a été marquée par d'importantes avancées dans la préparation des outils pédagogiques et de communication destinés aux populations de l'Union.

L'une des principales réalisations a concerné l'élaboration et la validation des contenus de formation. Au total, 186 leçons et modules d'éducation financière ont été développés afin de répondre aux besoins des différentes catégories de bénéficiaires ciblées par le programme. Ces supports pédagogiques constituent désormais la base du dispositif régional de sensibilisation et de renforcement des capacités financières.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Après cette étape de conception, il a été prévu l'organisation de sessions de formation de formateurs afin de mettre en place un réseau d'animateurs spécialisés dans l'ensemble des huit Etats membres de l'Uemoa. L'objectif est de disposer d'un vivier de formateurs capables de diffuser les bonnes pratiques financières auprès des populations, notamment celles encore éloignées des services financiers formels.

Parallèlement, les travaux relatifs à la stratégie de communication ont été finalisés. Le document stratégique ainsi que son plan d'actions sont désormais disponibles pour accompagner la mise en oeuvre du programme. Parmi les réalisations déjà enregistrées figurent la création d'un site internet dédié ainsi que la conception d'un emblème destiné à servir d'identité visuelle à la campagne régionale d'éducation financière.

La campagne de communication dans ce cadre, accorde, selon le rapport, une place importante aux langues nationales. Afin d'assurer une meilleure appropriation des messages par les populations, 25 langues ont été retenues pour leur diffusion, comprenant le français, le portugais et vingt-trois langues locales parlées dans les pays de l'UEMOA.

Cette initiative intervient dans un contexte où l'inclusion financière continue de progresser dans l'Union, portée notamment par le développement des services financiers numériques et de la monnaie électronique. Toutefois, la Bceao estime que l'amélioration durable de l'accès et de l'utilisation des services financiers passe également par un renforcement des connaissances financières des populations.

L'éducation financière apparaît ainsi comme un instrument stratégique pour favoriser une utilisation responsable des services financiers, améliorer la gestion des ressources des ménages et renforcer la résilience économique des citoyens.