Congo-Kinshasa: Examen d'État - À Goma, des finalistes satisfaits après la première journée

22 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

À Goma, au Nord-Kivu, la première journée des épreuves de l'examen d'État s'est achevée sur une note globalement positive. Devant le centre de passation de l'Institut Metanoia, les finalistes, visiblement soulagés, ont exprimé leur satisfaction après avoir affronté les premières épreuves.

Sourire aux lèvres, les élèves franchissent la sortie du centre d'examen. À l'extérieur, l'ambiance change rapidement : de petits groupes se forment pour confronter les réponses, commenter les sujets et tenter déjà des corrections entre camarades.

Grâce à une bonne préparation, la plupart des candidats affirment ne pas avoir eu de mauvaises surprises. C'est le cas de Gipson Lifendi, élève au Complexe scolaire du Lac en technique sociale, qui reste confiant malgré quelques doutes soulevés par ses camarades : « Quand même, je me suis retrouvé. J'ai trouvé que l'examen n'était pas mal. Ça s'est bien passé, ça s'est bien déroulé... », confie-t-il.

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Même assurance chez Parfaite Ntambwe, qui préfère garder le cap et éviter les discussions parfois stressantes d'après-examen. Pour elle, l'essentiel est de se concentrer sur la suite des épreuves : « Je rentre à la maison, je lessive mes uniformes, je mange, puis je vais d'abord me reposer pour diminuer un peu le stress d'aujourd'hui. Demain, je reviens en pleine forme, avec de nouvelles forces », explique-t-elle.

Si certains candidats choisissent de se projeter rapidement vers les épreuves suivantes, d'autres s'attardent encore sur les sujets du jour. Les échanges se prolongent entre élèves, chacun tentant de valider ou de corriger ses réponses à la lumière des discussions.

Face à ces attroupements, un surveillant intervient finalement pour disperser les groupes et rappeler les finalistes à l'essentiel : se reposer avant la prochaine journée. Car dès le lendemain, une nouvelle épreuve les attend.

Dans l'ensemble, cette première journée laisse entrevoir un climat de confiance chez les candidats. Beaucoup espèrent désormais maintenir le même niveau de performance pour décrocher leur diplôme, à condition que le reste de la session se déroule dans les mêmes conditions favorables.

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