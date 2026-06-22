Ile Maurice: Un homme de 30 ans arrêté après le vol d'un motocycle et un accident de la route

Un habitant de Poudre-d'Or Hamlet, âgé de 30 ans, a été arrêté après être soupçonné d'avoir volé un motocycle avant d'être impliqué dans un accident de la route quelques heures plus tard.

Selon la plainte consignée par un homme de 54 ans, les faits se sont produits dans l'après-midi du samedi 21 juin. Vers 14 h 30, alors qu'il se trouvait à son domicile à Poudre-d'Or Hamlet, il aurait aperçu un individu s'emparer de son motocycle de marque Mondial, de couleur rouge, qui était stationné dans sa cour près du portail. Le suspect aurait également emporté un casque rouge avant de prendre la fuite en direction de Cottage.

Le quinquagénaire a ensuite visionné les images enregistrées par son système de vidéosurveillance. Il affirme avoir reconnu le suspect, un habitant de Morcellement VRS, à Poudre-d'Or Hamlet. La valeur du motocycle et du casque est estimée à Rs 15 500. Les objets volés appartiennent au plaignant et sont facilement identifiables.

L'affaire a connu un rebondissement inattendu dans la soirée. Vers 22 h 10, des policiers de Goodlands sont intervenus sur les lieux d'un accident de la route survenu au niveau du rond-point du bypass de Goodlands. Le motocycle impliqué dans l'accident correspondait à celui signalé volé quelques heures auparavant.

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Le conducteur, qui n'était autre que le suspect recherché, a été blessé et transporté à l'hôpital SSRN par le SAMU. Après avoir reçu des soins, il a été admis en salle sous surveillance policière. Le motocycle a été récupéré et conduit au poste de police.

Les vérifications ont également révélé que le trentenaire faisait l'objet d'un mandat d'arrêt pour non-paiement d'une amende dans une autre affaire. Un alcootest effectué par les membres de l'Emergency Response Service s'est révélé négatif.

L'enquête se poursuit.