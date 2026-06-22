Ile Maurice: Trois mères maltraitées par leurs fils

Trois femmes âgées ont signalé à la police des cas de maltraitance impliquant leurs fils à Rose-Hill, Quatre-Bornes et Petite-Rivière.

Rose-Hill

Hier, dimanche 21 juin, vers 8 h, une femme de 62 ans, machiniste dans une usine à Berthaud et habitant Rose-Hill, a été confrontée à son fils de 27 ans, décrit comme toxicomane. Ce dernier lui aurait réclamé de l'argent pour acheter de la drogue. Face à son refus, il l'aurait insultée. L'incident a été rapporté au poste de police de Stanley à 9 h 46 le même jour. Le suspect a été arrêté et placé en détention sur ordre d'un assistant surintendant de police (ASP).

Quatre-Bornes

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Dans un autre cas signalé hier à 13 h 48, une pensionnaire de 62 ans habitant Quatre-Bornes a déclaré avoir été victime d'un accès de colère de son fils de 39 ans dans la soirée du 20 juin, vers 21 h. L'homme, décrit comme violent et consommateur régulier d'alcool, lui aurait adressé des propos insultants et lui aurait ordonné de quitter les lieux. La plaignante affirme également que son fils lui réclame fréquemment de l'argent. À ce stade, le suspect est recherché par la police.

Petite-Rivière

Toujours hier, un troisième cas a été signalé à Petite-Rivière, où la police a procédé à l'arrestation d'un homme de 36 ans dans le cadre d'une affaire de maltraitance envers une personne âgée. Il a été placé en détention au centre d'Alcatraz sur ordre d'un ASP.

Selon la plainte déposée le 13 juin par sa mère, âgée de 64 ans et pensionnaire, les faits se seraient produits vers 3 h du matin. Elle affirme que son fils lui aurait tenu des propos agressifs et humiliants en exigeant à manger. Après avoir été servi, il aurait jeté la nourriture.

Si chaque affaire possède ses propres circonstances, elles soulèvent néanmoins des questions sur l'accompagnement des familles confrontées à des situations de dépendance, d'alcoolisme ou de toxicomanie, et sur la protection des personnes âgées qui en subissent les conséquences.