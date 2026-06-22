Ile Maurice: La FCC enquête sur des liens présumés avec le volet financier de l'affaire Franklin

Une opération menée par la Financial Crimes Commission (FCC) dans un appartement loué à Flic-en-Flac a permis la découverte de sacs contenant environ Rs 3 millions, enterrés à l'extérieur du logement. Cet épisode relance les interrogations sur les liens présumés entre une suspecte interpellée sur les lieux et un homme recherché dans le cadre du volet financier de l'affaire Franklin.

Les enquêteurs de la FCC ont fouillé méthodiquement un appartement loué par Narvada Bukhory Vadachallum, 47 ans. C'est aux abords immédiats de la propriété que plusieurs sacs en plastique dissimulés sous terre ont été découverts puis exhumés en présence des enquêteurs. Les sacs contenaient Rs 3 millions en espèces, qui ont été immédiatement saisis.

L'origine de ces fonds reste, à ce stade, indéterminée. Présentée devant le tribunal de Bambous sous une accusation provisoire de blanchiment d'argent, Narvada Bukhory Vadachallum s'est vu refuser sa demande de liberté provisoire, la FCC s'y étant opposée. Elle demeure depuis en détention.

Le lien fraternel en question

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Au coeur de l'enquête figure la nature exacte du lien entre la suspecte et Brian B., alias Gato. Interrogée, Narvada Bukhory Vadachallum a affirmé qu'il s'agissait de son frère, déclaration que la FCC s'efforce désormais de vérifier. Cet élément a pris une importance particulière après la découverte, au domicile de la suspecte, d'un véhicule Suzuki immatriculé au nom de Brian B., renforçant les soupçons d'un lien patrimonial ou financier entre eux.

Il était question que Brian B. comparaisse devant la Financial Crime Division hier, mais il ne s'est pas présenté à l'audience. Son avocat a présenté un certificat médical pour justifier son absence en cour et à la FCC. Selon nos informations, il fait désormais l'objet d'un avis de recherche dans le cadre d'une affaire de blanchiment d'argent remontant à mars 2023.

L'homme était déjà soupçonné de blanchiment d'argent en 2018 et 2023. La FCC avait alors saisi une pelleteuse de la marque JCB lui appartenant. Il a également été arrêté à la mi-mars 2023 pour son rôle présumé dans le réseau de blanchiment mis au jour dans l'affaire Franklin, après avoir été accusé d'avoir, au volant d'un véhicule Ford Raptor, pris en chasse un fonctionnaire de l'ICAC qui venait de procéder à la saisie d'une motocyclette à Batterie-Cassée. Le fonctionnaire serait parvenu à se mettre à l'abri dans l'enceinte des Casernes centrales.

La FCC poursuit l'examen des billets saisis et effectue des recoupements bancaires, dans une affaire qui pourrait, selon les enquêteurs, révéler un schéma plus large de dissimulation d'avoirs impliquant plusieurs protagonistes.