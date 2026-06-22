Ile Maurice: Les syndicats réclament une rencontre avec le gouvernement

La nouvelle plateforme syndicale Plateforme Komun lor Budget et Reforme Pension, regroupant plusieurs fédérations, confédérations et organisations de travailleurs, s'est mobilisée ce lundi 22 juin, lors d'une conférence de presse tenue à l'hôtel St George, à Port-Louis.

À cette occasion, de nombreux représentants syndicaux issus de différents secteurs étaient présents afin de faire part de leurs préoccupations concernant les mesures annoncées dans le Budget 2026-2027, notamment celles liées à la réforme du système de pension. Tout en reconnaissant que le Budget comporte des aspects positifs et d'autres plus controversés, les syndicats affirment ne pas être en accord avec les changements proposés sur les pensions.

Parmi les intervenants, Deepak Benydin, président de la Federation of Parastatal Bodies and Other Unions (FPBOU), a défendu le retour au principe de la pension universelle. Selon lui, ce système devrait permettre à chaque citoyen de bénéficier de sa pension de vieillesse sans conditions liées à l'âge ou aux revenus.

Le syndicaliste estime ainsi que les réformes envisagées devraient être revues et revenir à l'ancien modèle, jugé plus équitable pour l'ensemble de la population.

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Les syndicats présents ont réclamé une rencontre urgente avec le Premier ministre afin d'engager des discussions sur les mesures annoncées dans le dernier Budget. Ils estiment qu'un échange direct avec les autorités est nécessaire pour mieux comprendre les implications de ces réformes et faire entendre la voix des travailleurs.

Les représentants syndicaux ont également réaffirmé leur volonté de poursuivre la mobilisation au sein de la plateforme commune, sans exclure des discussions avec le gouvernement sur l'avenir du système de pension à Maurice.