Ile Maurice: Journée mondiale de la musique - La passion d'un langage universel

As-tu déjà chanté sous la douche, tapé un rythme sur une table ou dansé sur ta chanson préférée ? Alors la Journée mondiale de la musique est aussi ta fête ! Célébrée chaque 21 juin dans de nombreux pays, cette journée met à l'honneur cet art sous toutes ses formes et rappelle qu'il est accessible à tous. Au-delà de la fête, il joue aussi un rôle important dans le développement des enfants et des adolescents.

Pour Krishna Keshav Ponien, enseignant de chant hindoustani au Ramsoondar Prayag SSS, cet univers artistique est bien plus qu'un simple loisir. «Il permet d'exprimer des émotions, de développer la créativité et de rassembler les personnes malgré leurs différences», explique-t-il.

Krishna Keshav Ponien, enseignant de chant hindoustani, transmet sa passion à ses élèves depuis trois ans.

Depuis trois ans, il partage sa passion avec ses élèves. Selon lui, l'apprentissage de cet art aide les jeunes à gagner en confiance, à améliorer leur concentration et à développer leur discipline. «Il stimule la mémoire, la créativité et la persévérance. Il contribue aussi au bien-être des jeunes», souligne-t-il.

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Une présence dans la vie de tous les jours

À 13 ans, Mahady Daavree, élève en Grade 10 au MGISS, ne cache pas son amour pour cet univers sonore.

«Ça me détend et m'apporte de la joie», confie-t-elle. La jeune fille pratique le chant ainsi que la danse kathak. Cet art fait partie de son quotidien : elle l'écoute lorsqu'elle étudie, voyage en voiture ou se rend à l'école en bus.

Mahady Daavree, 13 ans, pratique le chant et la danse kathak.

Sa chanson préférée est Wildflower de Billie Eilish, qu'elle a même interprétée avec sa petite soeur devant sa classe.

Pour Mahady, les activités artistiques proposées à l'école permettent aux élèves de découvrir de nouveaux talents tout en s'ouvrant à différentes cultures.

Développer ses talents

Cet univers occupe également une place importante dans la vie d'Ashutosh Luchmun, 17 ans, élève au Ramsoondar Prayag SSS. Passionné de tabla, il participe régulièrement à des kirtans et des bhajans. Il pratique aussi le théâtre. «Cela m'aide à me concentrer, à me détendre et à rester motivé», explique-t-il.

Ashutosh Luchmun, 17 ans, passionné de tabla, s'illustre dans les kirtans et les bhajans.

Lors de la Journée mondiale de la musique, il aime participer à des prestations et partager sa passion avec le public.

Selon lui, cet art est essentiel à l'école, car il aide les élèves à développer leur confiance en eux et à apprendre le travail en équipe.

Un langage mondial

Peu importe l'âge, la langue ou le pays, cet art est compris partout dans le monde. Il permet de communiquer les émotions, de créer des liens et de partager des moments de bonheur.

À l'occasion de cette journée, Krishna Keshav Ponien encourage les jeunes à découvrir une activité artistique, qu'il s'agisse du chant, d'un instrument, de la danse ou du théâtre. «Les arts permettent aux jeunes de développer leurs talents, de renforcer leur confiance en eux et de s'épanouir», affirme-t-il.

Une belle invitation à laisser parler sa créativité...

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