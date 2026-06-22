Ile Maurice: Quand les routes tuent faute d'entretien

22 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Kavina Ramasawmy

Les infrastructures routières jouent un rôle essentiel dans la sécurité sur nos routes. Des routes en bon état, une signalisation visible, des passages piétons bien marqués ainsi qu'un bon éclairage public contribuent à protéger les conducteurs, les passagers et les piétons.

Lorsque des panneaux sont absents, que les marquages sont effacés ou que l'éclairage est insuffisant, le risque d'accident augmente considérablement.

Cependant, les infrastructures à elles seules ne suffisent pas. Chaque usager de la route doit aussi prendre ses responsabilités en respectant les limitations de vitesse, la signalisation et les règles de circulation.

Chaque accident laisse des traces durables dans les familles et les communautés. Ensemble, faisons de la sécurité notre priorité.

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