Ile Maurice: L'enquête s'intéresse à l'entourage de la victime

Plus de 48 heures après la découverte du corps de Soobhowtee Jugessur, 63 ans, ouvrière d'usine retrouvée morte à son domicile de Petit-Raffray, l'enquête de la Major Crime Investigation Team (MCIT) piétine.

Les deux hommes qui avaient été interpellés et interrogés dans le cadre de l'enquête ont été relâchés, faute d'éléments les reliant à ce meurtre. Ce qui relance l'hypothèse d'un passage à l'acte commis par un proche ou une personne de l'entourage de la victime.

C'est dans la nuit du vendredi 19 juin, vers 21 h 25, que la police de Goodlands a été alertée par la gérante d'un institut de beauté, situé à proximité du domicile de la victime. Les policiers ont découvert le cadavre de Soobhowtee Jugessur dans sa chambre. La pièce était sens dessus dessous, signe que le meurtrier cherchait quelque chose.

L'enquête de la police, appuyée par les images des caméras de surveillance privées et du dispositif Safe City, a permis aux enquêteurs de reconstituer les déplacements d'un individu non identifié, qui a été filmé entrant au domicile de la victime peu avant le drame.

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Peu après, un habitant du village a été interpellé, puis un autre. Entendus au cours du week-end, ni l'un ni l'autre ne correspondait à l'homme visible sur les enregistrements vidéo, ce qui a conduit à leur remise en liberté.

L'homme recherché portait un masque médical dissimulant son visage et la victime semblait converser avec lui de façon détendue, ce qui laisse penser qu'elle le connaissait. Cette observation oriente désormais les enquêteurs vers l'hypothèse d'un membre de la famille ou d'une personne fréquentant habituellement le domicile de la défunte.