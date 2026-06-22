Afrique: La ville de Rii-Yubu consacrée au Sacré-Coeur de Jésus. La foi, l'espérance et la charité sont plus fortes que la peur

Rii-Yubu — Des milliers de fidèles ont participé à une procession solennelle qui a parcouru près de trois kilomètres à travers la ville de Rii-Yubu, connue sous le nom de Source-Yubu City, pour s'achever au nouveau couvent des Soeurs de l'Adoration.

Ce fut un moment historique au cours duquel l'Évêque du diocèse de Tombura-Yambio, Mgr Eduardo Hiiboro Kussala, a solennellement consacré la ville, ses habitants, ses familles, ses institutions et son avenir au Sacré-Coeur de Jésus.

Évoquant pour l'Agence Fides l'intensité de cette journée, Mgr Hiiboro a souligné que les rues de Rii-Yubu s'étaient transformées en un témoignage vivant de foi, de prière, d'unité et d'espoir, tandis que les chrétiens confiaient publiquement leur vie et leur avenir au Sacré-Coeur de Jésus. « Cette consécration revêt une signification profonde car Rii-Yubu occupe l'une des positions les plus stratégiques et, en même temps, les plus vulnérables du Soudan du Sud », souligne l'Évêque.

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La petite ville est en effet située le long de la frontière entre le Soudan du Sud et la République centrafricaine, dans une région qui, depuis des décennies, est confrontée à l'insécurité transfrontalière, aux conflits armés, aux déplacements de population et au sous-développement. Elle reste aujourd'hui encore l'une des zones les plus reculées du pays, accessible par une route considérée comme l'une des plus difficiles du Soudan du Sud. Cet isolement géographique a limité l'accès aux services publics, aux investissements et aux initiatives de développement, faisant de la vie quotidienne un défi permanent pour de nombreuses familles.

« Pourtant, malgré ces difficultés, les habitants de Rii-Yubu ont fait preuve d'une résilience extraordinaire, d'une foi inébranlable et d'une grande détermination », a ajouté Mgr Hiiboro. « La ville est devenue un lieu d'accueil pour les réfugiés fuyant l'instabilité de la République centrafricaine et pour les personnes déplacées à l'intérieur du pays, venues de Tombura et des communautés voisines. Dans une région marquée par l'incertitude, Rii-Yubu est restée un havre d'espoir. »

Au fil des ans, l'Église catholique s'est imposée comme l'une des institutions les plus fiables au service de la population. Par l'intermédiaire du diocèse de Tombura-Yambio et de ses partenaires, elle mène des initiatives dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'aide humanitaire, de la consolidation de la paix, de la pastorale et des services sociaux. « Là où d'autres ont eu du mal à s'implanter, l'Église est restée présente - explique Hiiboro -, elle a cheminé aux côtés de la population, partageant ses souffrances et soutenant ses aspirations. »

L'Évêque a également mis en avant le riche patrimoine catholique de Rii-Yubu, le qualifiant de « source d'inspiration ». La ville abrite en effet deux paroisses qui constituent le coeur spirituel de la communauté : la paroisse « Ave Maria », fondée en 1923 et comptant parmi les plus anciennes missions catholiques du Soudan du Sud, et la paroisse Saint-Thomas, érigée canoniquement en 2011, témoignage de la croissance et de la vitalité constantes de la mission ecclésiale dans la région. « Ensemble, ces paroisses ont accompagné des générations de fidèles et ont contribué de manière déterminante à la transformation spirituelle et sociale de la région. »

Rii-Yubu abrite également ce que beaucoup considèrent comme l'une des églises les plus belles, les plus spacieuses et les plus imposantes sur le plan architectural du Soudan du Sud. Cette structure majestueuse domine le paysage environnant, symbole de foi, de persévérance et de la présence constante de Dieu au milieu de son peuple.

Dans une région souvent associée à l'isolement et aux difficultés, ce lieu de culte extraordinaire raconte une histoire d'espérance, de dignité et de confiance en la Providence divine. Au fil du temps, il est devenu non seulement un centre de prière, mais aussi un point de repère et une source de fierté pour toute la région.

« La consécration de Source-Yubu City au Sacré-Coeur de Jésus représente bien plus qu'une simple cérémonie religieuse », explique Mgr Hiiboro. « C'est une proclamation de la présence du Christ au milieu de son peuple, surtout dans les lieux marqués par la souffrance et l'isolement. C'est le témoignage qu'aucune communauté n'est oubliée de Dieu et que son amour atteint même les confins les plus reculés du monde. »

L'Évêque a rappelé que la dévotion au Sacré-Coeur avait inspiré des générations de catholiques, devenant pour les familles, les paroisses, les écoles, les diocèses et des communautés entières une source de miséricorde, de protection, de guérison, de réconciliation et d'espérance. « Pour Rii-Yubu, cette consécration marque le début d'une nouvelle ère », a-t-il poursuivi.

« C'est un acte par lequel on confie l'avenir de la communauté à Jésus-Christ ; une prière pour la guérison des blessures causées par la violence et les déplacements forcés ; un engagement à renforcer les familles, à promouvoir la réconciliation, à protéger les plus vulnérables et à construire un avenir fondé sur la paix, la justice et le développement humain intégral. »

Le couvent des Soeurs de l'Adoration, récemment fondé, apparaît comme un signe concret de cet espérance. Par leur ministère de prière, d'adoration eucharistique et de service, ces religieuses contribueront à renforcer les fondements spirituels de la communauté et à apporter la lumière du Christ aux générations futures.

Cette procession de trois kilomètres n'a pas été seulement une marche à travers la ville, mais un véritable pèlerinage d'espérance et un témoignage public de la conviction que le Christ continue de marcher aux côtés de son peuple.

Située à la frontière entre deux nations, Source-Yubu est appelée à être bien plus qu'une simple ville frontalière : un pont de paix, de réconciliation, de fraternité et de dignité humaine entre les peuples et les nations. Consacrée au Sacré-Coeur de Jésus, la petite ville envisage désormais l'avenir avec une confiance renouvelée, certaine que le Coeur du Christ guidera, protégera et bénira son peuple pour les générations à venir.

« De son héritage catholique séculaire à la magnifique église qui se dresse fièrement aux confins du Soudan du Sud ; de l'accueil réservé aux réfugiés et aux familles déplacées à sa foi inébranlable en Dieu, Rii-Yubu apparaît aujourd'hui comme un véritable phare d'espérance », conclut l'Évêque de Tombura-Yambio. « Consacrée au Sacré-Coeur de Jésus, la ville de Source-Yubu proclame à la nation et au monde entier que la foi, l'amour et l'espérance sont plus forts que la distance, les difficultés et la peur.