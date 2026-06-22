Soudan: Le père Youhanna Al-Amin, curé de Kauda dans les montagnes de Nuba, a été assassiné

Khartoum — Il a été tué alors qu'il restait aux côtés des fidèles confiés à ses soins pastoraux. C'est ainsi qu'est mort le père Youhanna Al-Amin, curé depuis plus de trente ans de l'église de Kauda, dans les montagnes de Nuba, au Soudan.

Selon les informations fournies par « Aide à l'Église en détresse », qui a été la première à relayer la nouvelle, le prêtre a été tué le 19 juin, en même temps que le gardien de la paroisse et une autre personne. D'après des sources locales citées par l'organisation, ce triple meurtre semblerait être un acte de représailles à l'encontre du père Youhanna, qui avait dénoncé le vol de médicaments conservés dans la paroisse et destinés à la population locale.

Le quotidien en ligne Sudan Now rapporte des témoignages locaux selon lesquels les auteurs du crime seraient des membres d'une faction du Sudan People's Liberation Movement-North (Mouvement de libération du peuple soudanais-Nord -SPLM-Nord). Le journal ajoute quelques détails sur les deux autres victimes : le responsable de l'entrepôt de la paroisse, dont seul le prénom, Yohanna, est mentionné, et le gardien, identifié comme étant John Lama.

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Ce triple meurtre s'est produit dans un contexte de fortes tensions qui perdurent depuis des mois. Depuis mars, plusieurs zones des monts Nuba sont le théâtre d'affrontements internes entre des factions liées au SPLM-N, qui ont entraîné le déplacement de centaines de civils et une nouvelle aggravation de la situation humanitaire de la population locale.

Ces violences trouvent leur origine dans des conflits fonciers qui perdurent depuis des années, ainsi que dans des différends concernant les frontières administratives dans la région d'Otoro.

Les dirigeants du SPLM-N accusent une partie de la population de s'être rebellée contre l'autorité du mouvement qui contrôle la région. Les représentants des communautés locales, quant à eux, affirment que le mouvement tente de s'approprier leurs terres par la force. Kauda étant le principal centre des monts Nuba, la localité est devenue l'un des épicentres des tensions.

Le SPLM-N a vu le jour en 2011, après l'indépendance du Soudan du Sud. De nombreux combattants nubas appartenant au Mouvement/Armée populaire de libération du Soudan (SPLM/A) sont restés dans le nord du pays et ont continué à combattre le gouvernement soudanais pour des questions liées à la marginalisation des populations non arabophones, aux droits fonciers et à l'exclusion politique des régions périphériques.

En 2017, le mouvement s'est scindé en deux factions principales : le SPLM-N dirigé par Abdelaziz al-Hilu, actif principalement dans les montagnes de la Nubie, et le SPLM-N dirigé par Malik Agar, davantage présent dans la région du Nil Bleu.