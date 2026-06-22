Madagascar: Multilatéralisme - Les diplomaties malgache et russe accordent leurs violons

La ministre des Affaires étrangères a effectué une visite officielle en Russie la semaine dernière. Lors de sa rencontre avec son homologue russe, l'accent a été mis sur le multilatéralisme.

Des sujets d'intérêt commun, tant au niveau multilatéral que bilatéral. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, c'est ce qui a été discuté entre la cheffe de la diplomatie malgache, Alice N'Diaye, et son homologue russe, Sergueï Lavrov, durant leur rencontre, vendredi, à Moscou, en Russie.

Cette rencontre s'est déroulée durant la visite officielle de la ministre N'Diaye en Russie. Parmi les sujets d'intérêt commun discutés entre les deux personnalités figurent la diplomatie et la géopolitique, avec comme angle d'échange le multilatéralisme. « La rencontre entre les deux ministres a également mis en lumière les convergences de vues sur un multilatéralisme fondé sur l'application objective du droit international et le principe de non-ingérence », rapporte la missive publiée par le ministère des Affaires étrangères.

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Le siège de la diplomatie malgache ajoute que « les échanges ont ainsi mis en lumière le dynamisme des relations entre Madagascar et la Fédération de Russie, qui s'inscrit pleinement dans la diplomatie multivectorielle prônée par Madagascar ». Une approche qui vise « à diversifier et à consolider » les partenariats internationaux du pays dans un esprit d'ouverture, d'équilibre et de bénéfices mutuels, explique le département ministériel.

Rapportant également la teneur des échanges entre Alice N'Diaye et Sergueï Lavrov, l'ambassade russe à Madagascar parle d'une convergence de vues entre les deux ministres sur « l'émergence d'un ordre mondial multipolaire ». Selon la représentation russe : « En examinant les principales questions de l'actualité internationale et régionale, les deux ministres ont constaté la convergence de leurs positions de principe en faveur de l'émergence d'un ordre mondial multipolaire, fondé sur les principes de justice et d'égalité souveraine dans les relations internationales ».

Écart dans les termes

De prime abord, alors que la partie malgache parle d'approche dans la coopération internationale avec les termes « multilatéralisme » et « diplomatie multivectorielle », du côté russe, il est question d'enjeux géopolitiques avec l'expression « ordre mondial multipolaire ». Cet écart dans les termes est également constaté lorsque les communiqués du ministère des Affaires étrangères malgache et de l'ambassade russe abordent la question du rôle des Nations unies dans la gouvernance mondiale.

« Sur le plan multilatéral, les deux parties ont procédé à un échange franc et constructif quant aux positions des deux pays, et ont réaffirmé leur attachement commun au multilatéralisme ainsi qu'au rôle central des Nations unies dans la gouvernance mondiale », rapporte ainsi le siège de la diplomatie malgache. L'ambassade russe indique, pour sa part, que « les deux parties ont exprimé leur intérêt commun à renforcer leur coopération dans le cadre de l'ONU ainsi que dans d'autres enceintes multilatérales ».

Dans la déclaration liminaire de Sergueï Lavrov durant sa rencontre avec Alice N'Diaye, publiée par la représentation diplomatique russe, il est indiqué que la rencontre de Moscou a été une occasion de poursuivre le renforcement de la coordination des deux pays sur la scène internationale. Outre les échanges bilatéraux, la Russie veut aussi renforcer les rangs de ses « alliés » pour renverser la tendance au sein des instances internationales. Par exemple, sur les votes portant sur les résolutions concernant la guerre en Ukraine aux Nations unies.

« Notre rencontre d'aujourd'hui nous offre une excellente occasion d'examiner les efforts complémentaires qu'il conviendrait d'entreprendre afin d'obtenir, sur le volet bilatéral, des résultats rapides et substantiels, tout en poursuivant le renforcement de notre coordination sur la scène internationale », est-il indiqué dans la déclaration liminaire de Sergueï Lavrov, publiée par l'ambassade russe.