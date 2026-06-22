Madagascar: Rugby à XV - Finale TOP 20 - RCSA et RCI vont rejouer la finale

Le RCSA Anosibe et le RCI se sont quittés sur un score de parité (12-12) dimanche. La finale du championnat de Madagascar de rugby à XV Élite fédérale 2 devra être rejouée.

Le public venu nombreux au stade Makis d'Andohatapenaka est resté sur sa faim. La finale du championnat de Madagascar de rugby à XV Élite fédérale 2, ou Top 20, opposant le Rugby Club des Soldats Anosibe (RCSA) et le Rosa Club de l'Imerina (RCI), n'a pas livré son verdict. Après 54 minutes d'un combat intense, l'arbitre a été contraint d'arrêter la rencontre en raison de l'obscurité qui commençait à s'installer.

L'ambiance était pourtant digne des grands rendez-vous. Dès le tour d'honneur des deux équipes, les tribunes ont donné de la voix. Malgré un coup d'envoi retardé d'une heure à cause de la prolongation du match de classement de 13 heures, les supporters ont répondu présent avec un stade rempli à près de 70 %.

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Sur le terrain, le duel a tenu toutes ses promesses. Après plusieurs séquences offensives, Anosibe a ouvert le score à la 27e minute grâce à un essai transformé (7-0). La rencontre a ensuite basculé dans la tension. Le pilier du RCSA a écopé d'un carton jaune à la 32e minute. Quelques minutes plus tard, un essai du RCI a été refusé pour ballon non aplati. Cette décision a provoqué la colère d'une partie du public qui a lancé des bouteilles en direction de la pelouse, entraînant une interruption d'environ douze minutes.

Un arbitre étranger sollicité

Profitant de l'infériorité numérique adverse, accentuée par trois cartons jaunes infligés à des joueurs du RCSA, le RCI a finalement inscrit un essai non transformé à la 38e minute pour revenir à 5-7. Ce score a sanctionné la première période.

Au retour des vestiaires, les joueurs d'Antohomadinika affichent davantage d'ambition. Après plusieurs incursions dans les vingt-deux mètres adverses, ils ont pris l'avantage grâce à un deuxième essai inscrit au terme d'une course de près de trente mètres (12-7). Loin de céder, les rugbymen d'Anosibe ont répliqué en marquant à leur tour un deuxième essai à la 50e minute. La transformation manquée a néanmoins laissé les deux équipes à égalité parfaite (12-12).

Alors que la bataille s'annonçait passionnante pour les trente dernières minutes, la lumière déclinante a contraint les officiels à mettre un terme à la rencontre. Aucun vainqueur n'a donc été désigné et la place en Élite fédérale 1, ou Top 12, reste en suspens.

À l'issue de la rencontre, les deux camps ont salué la qualité du spectacle tout en remettant en cause certaines décisions arbitrales. « Dommage que le nom du vainqueur ne soit pas sorti aujourd'hui. Pour l'équité et la transparence du jeu, nous souhaiterions qu'un arbitre étranger officie lors du match à rejouer », a déclaré Désiré Rafidimanana, capitaine du RCSA.

Même son de cloche du côté du RCI. « Le score de 12 partout ne reflétait pas la réalité du terrain, car nous avons marqué un essai qui n'a pas été validé. Nous souhaitons également un arbitre étranger afin d'éviter toute suspicion de partialité », a confié l'entraîneur Tahiana Herizo.

La date de la nouvelle finale reste désormais à fixer par Malagasy Rugby en concertation avec les deux clubs. Une chose est certaine : la promotion en Top 12 se jouera lors d'un acte II qui s'annonce explosif.