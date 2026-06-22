Madagascar: Sports automobil - Rallye Jovena VIII - Le duo Mathieu-Nath signe une deuxième victoire

Le huitième Rallye Jovena comptant pour la deuxième manche du championnat de Madagascar des rallyes a pris fin hier, marqué par la deuxième victoire du duo Mathieu-Nath sur Subaru.

Deuxième victoire consécutive. Un trio de l'ASACM complète le podium. L'équipage Mathieu Andrianjafy - Nathanael Young qui conduit une Subaru Impreza a assuré la victoire au classement général et du groupe M12 lors du 8e Rallye Jovena. Cette course de trois jours organisée par le club ASACM comptait pour la deuxième manche du championnat de Madagascar des rallyes. Le duo, déjà vainqueur de la manche inaugurale concoctée par le FMMSAM, a bouclé les quatorze épreuves spéciales longues de 103 km en 01:22:47,7.

«Toujours content d'avoir remporté la victoire. Nous avons plutôt attaqué samedi et n'avons fait que gérer le dernier jour. Nous n'avons pas eu de souci mécanique grave», confie Matts.

Classé quatrième lors de la première manche, l'équipage Frédéric Rabekoto et Andry Tahina Rakotomalala Andrianjafy, à son deuxième rallye aux commandes d'une Mitsubishi Evo X Yas, a grimpé de deux marches et s'est hissé sur la deuxième marche du podium et vainqueur du groupe N4, avec 0:43,9 d'écart par rapport au premier.

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« Nous avons pu éviter les soucis mécaniques. Nous sommes encore en train de nous familiariser avec la voiture. Nous attaquons et gérons en même temps la mécanique. Le niveau a été très élevé », relate Fred.

Détails importants

Un autre équipage de l'ASACM, Olivier Ramiandrisoa - Ny Anjara Rajaonalisoa, au volant d'une Mitsubishi Evo X, complète le podium et termine deuxième de la classe R4 (+0:50,8).

« Il n'y avait plus de problème de fiabilité. Par contre, nous avons commis des erreurs de parcours. Nous avions négligé le road-book et nous avions perdu du temps. En voulant rattraper le retard, nous avons été victimes de deux crevaisons (...) De son côté, Mathieu était parfait sur tous ces détails et n'a rien lâché », reconnaît Olivier.

Après son abandon précoce au premier rallye, l'équipage mixte père et fille Tahina et Fitia Razafinjoelina du club ASACM sur Subaru termine au pied du podium et dauphin du groupe M12 (+05:53,3).

Deuxième au premier rallye, Rado et Anja Rabenanahary du MSA sur Subaru finissent au cinquième rang et troisièmes du groupe M12. Le duo de l'ASA Tana, Esteban Marchand - Patrick Rajaonarivelo sur Subaru, a perdu trois places par rapport au premier rallye et se trouve au sixième rang.

L'équipage Freddy - Is, à sa deuxième prise en main de la nouvelle JMC Grand Avenue, termine huitième au général et premier du groupe T2.

La victoire du groupe M10 est revenue à Hariandry Razakaboana - Jordan Rakotomavo sur Peugeot 104, douzièmes au classement général. Damien et Eddy Razafiarison du FMMSAM sur Peugeot 306 sont sacrés en M11. Et l'équipage Tefy Andriambololona et Hasina Rakotoarimanana du MSA, au volant de sa Peugeot 205 Kely Fa Tada, reste intouchable dans le groupe M9.

Le troisième et prochain rallye, celui du Boeny, aura lieu les 13, 14 et 15 août à Mahajanga.