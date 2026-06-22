Madagascar: Évenement - Skaiz et Denise séduisent au parvis d'Analakely

Sur le parvis de l'Hôtel de Ville, Skaiz et Denise ont marqué la Fête de la musique à Analakely devant un public nombreux et majoritairement jeune.

Le parvis de l'Hôtel de Ville d'Analakely s'est transformé samedi en véritable scène à ciel ouvert à l'occasion de la Fête de la musique organisée par l'Alliance Française de Tananarive. Parmi les moments les plus marquants de la soirée, les prestations de Skaiz et Denise ont particulièrement retenu l'attention du public, venu en nombre pour célébrer la musique dans une ambiance festive et populaire.

Après une attente soutenue des spectateurs, Skaiz est monté sur scène et a immédiatement installé son univers musical. Il a ouvert sa prestation avec le titre Tsy avelako ho nofy, accueilli avec enthousiasme par un public qui chante en choeur, déjà conquis. L'artiste a ensuite enchaîné avec plusieurs de ses chansons phares, confirmant sa proximité avec la jeune génération et sa capacité à créer une forte interaction avec les spectateurs. Son passage a été marqué par une énergie constante et une adhésion visible du public, notamment les jeunes venus en masse.

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Dans la continuité, Denise a pris le relais sur scène avec ses titres emblématiques. Artiste reconnue de la scène afro-pop malgache, elle a rapidement installé une atmosphère chaleureuse, renforçant la dynamique festive de la soirée. Sa prestation accompagnée de ses danseuses a permis de consolider l'engagement du public, qui a répondu présent à chacune de ses interprétations. La chanteuse a une nouvelle fois confirmé son statut d'artiste proche de son public, notamment des jeunes spectateurs venus l'acclamer.

Enthousiasme

Au-delà de ces deux performances phares, la journée s'inscrivait dans une programmation plus large dédiée à la diversité culturelle. Le parvis de l'Hôtel de Ville a accueilli plusieurs animations artistiques et musicales, illustrant l'esprit inclusif de la Fête de la musique. L'événement a ainsi permis de mêler découvertes, performances de jeunes talents et prestations d'artistes confirmés, dans un même espace ouvert à tous.

Cette édition a mis en avant la vitalité de la scène musicale malgache actuelle et sa capacité à fédérer les différentes générations autour de la musique. Le public, largement composé de jeunes, a répondu avec enthousiasme, confirmant le succès populaire de l'événement à Analakely.