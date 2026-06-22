Madagascar: Aménagement voirie - La route d'Ambohimiandra ferme pendant trois jours

Double impact. La route d'Ambohimiandra sera coupée, en ce début de semaine. Des travaux de réparation et de remplacement d'une grande conduite seront menés dans ce quartier.

« Les travaux débuteront ce lundi 22 juin 2026 et dureront 3 jours. Pendant toute la durée du chantier, la circulation sera totalement coupée dans la zone des travaux, devant le Collège d'enseignement général (CEG) d'Ambohimiandra, sur l'axe reliant Ambohimiandra à Mandroseza », note la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) dans un communiqué publié hier.

Les autorités de la capitale n'ont publié aucune précision sur les consignes de circulation ni sur les itinéraires de déviation, jusqu'à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Ces interventions impacteront également la distribution d'eau dans plusieurs secteurs. L'eau sera entièrement coupée à Ankadifotsy, Manjakaray, Soavimbahoaka, Nanisana, Ampasampito, Ankadindramamy, Ankerana, Analamahitsy, Ivandry, Soavimasoandro, Ambatobe, Masinandrina, Ambohitrarahaba, Ankadikely, Ilafy, ainsi que dans toutes les localités environnantes, selon la Jirama. « La Jirama va renforcer le déploiement de camions-citernes afin de distribuer gratuitement de l'eau dans ces quartiers, pour atténuer les désagréments causés par cette coupure », rassure-t-elle.

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Détruite

Ce chantier cible la conduite d'Ambohimiandra, responsable de dégradations récurrentes sur la route. « Cette chaussée est constamment détruite, à cause d'une fuite d'eau, on a arrêté de compter. Une nouvelle dégradation est observée depuis une semaine et le trafic est devenu infernal. Ce dimanche soir encore, la circulation est complètement bloquée », témoigne un habitant de Mandroseza. Cette conduite possède un diamètre de 500 mm et s'étend sur environ 180 mètres.

La décision des travaux a été prise conjointement par le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, le ministère des Travaux publics, la Région Analamanga, la Commune urbaine d'Antananarivo et la Jirama.

Le retour à la normale de l'approvisionnement en eau se ferait progressivement après la fin des travaux, le temps que le réseau se réapprovisionne.