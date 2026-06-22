Madagascar: Certificat d'études primaires élémentaires (CEPE) - Avaradrano affiche un taux de réussite élevé

Le suspense est enfin terminé pour les milliers de candidats au Certificat d'études primaires élémentaires (CEPE) de la région Analamanga. Les résultats officiels de cet examen ont été publiés le week-end dernier pour la session 2026. Ils affichent un bilan globalement positif, même si les performances varient d'une circonscription à l'autre.

La Circonscription scolaire (Cisco) d'Antananarivo-Renivohitra s'en sort avec un score de 85,30 % d'admis. Une belle performance qui cache pourtant un léger coup de mou. L'an dernier, la capitale avait fait un peu mieux avec un taux de réussite de 85,91 %.

Les communes périphériques et rurales d'Analamanga explosent les compteurs. Cette année, la palme d'or revient à la Cisco d'Avaradrano, qui décroche un taux de réussite exceptionnel de 93,16%. Elle est talonnée de très près par Andramasina, qui brille elle aussi avec 92,73% de réussite.

Le reste de la région n'est pas en reste. Manjakandriana enregistre un taux de 91,28 % et Atsimondrano, un taux de 91,27 %. Un peu plus loin, Ambohidratrimo s'en tire très bien avec 86,88 % d'admis. C'est finalement la Cisco d'Anjozorobe qui ferme la marche avec un taux de 83,88 % ; un score qui reste encourageant pour ces jeunes élèves.

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À l'heure actuelle, la grande majorité des Cisco de Madagascar ont déjà rendu leur verdict, libérant les familles d'une longue attente.