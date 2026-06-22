Madagascar: Basketball 5x5 - Michael Pivaud emmène quatre expatriés

À douze jours de la troisième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde FIBA 2027, les Ankoay seniors hommes entrent dans une phase décisive de leur préparation. Avec l'arrivée du technicien français Mickaël Pivaud et de plusieurs expatriés, Madagascar joue déjà une partie de son avenir lors des entraînements programmés du 20 au 28 juin.

Le regroupement des Ankoay seniors hommes a officiellement débuté samedi avec l'arrivée des joueurs évoluant à l'étranger. Parmi eux figurent Mathias M'Madi, Austin Rasolonjatovo, Kiady Razanamahenina et Rija Lahontan, des éléments appelés à renforcer une sélection malgache en quête de résultats.

Le programme de préparation s'annonce intense. Dès dimanche, les joueurs ont entamé une semaine de travail alternant préparation physique, séances techniques, exercices de tir, matchs amicaux et analyses vidéo. Le stage se poursuivra jusqu'au départ de la délégation pour Dakar, où se déroulera la troisième fenêtre qualificative du 2 au 5 juillet.

Victoire obligatoire contre la RDC

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Le rendez-vous sénégalais représente un véritable tournant pour Madagascar. Les Ankoay évolueront dans le groupe B aux côtés de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et de la République démocratique du Congo. À l'issue de cette phase, seules les trois premières nations poursuivront l'aventure au deuxième tour des qualifications.

La situation des Malgaches est délicate. Après les deux premières fenêtres, Madagascar occupe la dernière place du groupe avec trois défaites en autant de rencontres. Dans ces conditions, chaque match joué à Dakar aura son importance. Le duel face aux Congolais apparaît déjà comme une rencontre capitale avec une victoire obligatoire à la clé. Une victoire pourrait permettre aux Malgaches de relancer leurs ambitions, tandis qu'un nouveau revers compromettrait fortement leurs chances de poursuivre la campagne mondiale.

L'aide-entraîneur Ndranto Rakotonanahary ne cache pas l'ampleur de l'enjeu. Selon lui, Madagascar devra impérativement s'imposer contre la RDC avec un écart supérieur à dix points pour espérer inverser la tendance et rester dans la course.

L'arrivée de Mickaël Pivaud marque ainsi le début d'un nouveau chapitre pour les Ankoay. Entre l'intégration des expatriés, la recherche d'automatismes et l'obligation de résultat, la sélection malgache abordera Dakar avec une pression maximale. Plus qu'une simple fenêtre qualificative, ces trois rencontres pourraient déterminer l'avenir du basketball malgache sur la scène mondiale.