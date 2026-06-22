Madagascar: Défilé - Les forces de défense et de sécurité dévoilent leur savoir-faire

Dans le cadre de la célébration du 66e anniversaire du retour de l'Indépendance de Madagascar, les forces de défense et de sécurité ont présenté une démonstration dynamique au stade Makis d'Andohatapenaka, samedi. Organisé par le Comité technique national d'organisation (CTNO), ce spectacle a permis au public de découvrir une partie des compétences et des missions réalisées par les Forces armées.

Même si le début de la démonstration a connu un retard par rapport au programme prévu, le spectacle a séduit les spectateurs présents. « Malgré le timing, personnellement, j'ai été très satisfait. Le saut en parachute est la partie que j'ai le plus appréciée », témoigne un spectateur.

Capacités

Cette démonstration, qui en est à sa deuxième édition, a mis en avant plusieurs disciplines, notamment les sauts en parachute réalisés par les éléments spécialisés, ainsi que les interventions de la brigade canine de la Gendarmerie nationale et de la Police nationale.

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Pendant plus d'une heure, les participants ont présenté au public une partie des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. « Ce ne sont que quelques exemples de ce qui existe réellement, car sur le terrain, les missions sont beaucoup plus nombreuses. Cette démonstration permet seulement de montrer une partie de leur savoir-faire », explique le commandant Rindra Rakotondrazafy, adjoint au chef du bureau des opérations auprès du premier bataillon parachutiste.

Concernant le lien avec la fête nationale du 26 juin, l'officier précise que cette activité a été préparée en amont pour faciliter l'organisation et respecter le programme général des festivités. « Cette démonstration était déjà programmée à l'avance afin de mieux gérer le timing et l'organisation. Elle reste indépendante de la cérémonie officielle du 26 juin», souligne-t-il.