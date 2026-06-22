Madagascar: Football - PFL demi-finales - Duel final Ajesaia - CFFA

Deux équipes de communes en finale. Un match nul un partout a été suffisant pour CFFA pour valider son ticket et se qualifier pour la finale de la Pure Play Football League, hier au By-Pass. Au cumul des buts, l'équipe d'Andoharanofotsy a éliminé 3-2 le club champion en titre, Elgeco Plus, après sa victoire à l'aller (2-1), il y a une semaine. L'équipe du By-Pass a quasi imposé son rouleau compresseur durant la rencontre, mais n'arrivait pas à trouver le but de l'égalisation. Profitant d'une contre-attaque, Cristiano, sur le flanc gauche, a pu éliminer quatre joueurs adverses et a placé la balle au deuxième poteau (40e). Le Barea CHAN, Gone, a, à la dernière minute de la première période, raté de peu le but du KO !

Au retour des vestiaires, un coup franc tiré par Mamisoa a frôlé la barre transversale (54e). CFFA a subi et s'est contenté de ses rares attaques. « Le match a été très disputé, mais nous étions plus chanceux. Mes joueurs ont résisté jusqu'au bout. Nous avions essayé de tout faire pour assurer l'avantage, car nous n'étions pas encore à l'abri avec un but d'écart », a confié Franck Rajaonarisamba, coach du CFFA.

Elgeco Plus a réduit l'écart grâce au but inscrit par Zola, profitant d'une balle mal captée par Goal Kely (75e). Le club tenant du titre a beau chercher le but de l'égalisation, mais Zola et consorts ont confondu vitesse et précipitation et n'arrivaient plus à revenir au score. «Les joueurs ont eu du mal à entrer dans le jeu. Nous n'avions pas su profiter de nos temps forts et nous avons raté des occasions», regrette Oelison Careca Rafanomezantsoa.

Victoire aux tirs au but

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Ajesaia a, de son côté, éliminé Disciples FC, club champion de Madagascar en 2024. L'équipe d'Antaninkatsaka s'est imposée au bout du suspense face à la formation du Vakinankaratra après la séance de tirs au but, samedi au By-Pass (1-1, tab 6-5). Ajesaia, champion national en 2007 et 2009, revient ainsi de loin et disputera la finale, dix ans après son dernier sacre.

Le club de Bemasoandro avait déjà battu l'équipe d'Antsirabe 1-0 au match aller, il y a une semaine à Iavoloha. Les hommes de l'ancien capitaine des Scorpions, Mamisoa Razafindrako, ont nettement dominé le match retour, mais ont eu du mal à marquer des buts. C'étaient les Jaunes qui ont imposé leur jeu au retour des vestiaires. Ramody a eu au moins deux occasions nettes, mais il a raté à la finition.

À la toute dernière minute du temps réglementaire, Disciples FC est revenu au score grâce au but de l'égalisation signé Fabrice, suite à une sortie du portier Berni. Le score était de un partout à la fin du temps réglementaire. Ajesaia a marqué six tirs contre cinq aux tirs au but. Le latéral droit des Barea, Rado Rabemanantsoa, a raté à deux reprises son tir, le premier arrêté par le gardien de but au CHAN 2025, mais l'arbitre a refusé le premier essai, car Berni a avancé avant la frappe. Au deuxième tir, Rado a envoyé la balle au-dessus de la barre transversale.