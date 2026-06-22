Madagascar: Développement numérique - Assurances Mama se digitalise

22 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

La Mutuelle d'Assurance Malgache (Mama) s'apprête à franchir un cap décisif. Elle a annoncé la digitalisation de ses services, lors d'une cérémonie qui s'est tenue à l'hôtel Carlton à Anosy, vendredi soir. « Cette transition numérique vise avant tout à améliorer l'expérience client et à moderniser les activités de la mutuelle. Grâce à cette future application, les assurés n'auront plus à se soucier des horaires ou de la proximité géographique des agences physiques », a déclaré son directeur général, Rado Randriamamonjisoa. « Que vous soyez en milieu rural ou n'importe où ailleurs, vous pourrez effectuer vos paiements à distance et déclarer des accidents », a-t-il enchaîné.

Pour garantir une accessibilité maximale sur tout le territoire, la Mama dit s'être associée aux trois opérateurs mobiles majeurs de la Grande Île. Le projet est en cours de finalisation. Les travaux de développement touchent à leur fin, ce qui promet une mise en service prochaine.

Cette modernisation technologique n'impacterait pas le portefeuille des membres. Le directeur général a exclu toute hausse des tarifs. « L'accès à ces services digitaux se fera sans aucun surcoût », a-t-il souligné.

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Initialement créée par et pour les professionnels du transport routier sous un modèle mutualiste de cotisations partagées, la Mama reste aujourd'hui focalisée sur l'assurance des véhicules à moteur.

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