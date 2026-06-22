Madagascar: Lutte scolaire - Championats du pays - Les meilleures des U17 préparent les jeux de Dakar

La relève sous les projecteurs. La fédération malgache des luttes a organisé, samedi, au gymnase d'Ankorondrano, la deuxième édition des championnats de Madagascar scolaires de lutte classique et aussi de beach wrestling. L'engouement a été impressionnant lors de cette deuxième version. Plus de deux cent cinquante enfants des catégories U17, U15, U13 issus de dix-huit établissements scolaires et des clubs des ligues régionales comme Analamanga, Vakinankaratra, Boeny, Ihorombe et Atsinanana ont été réunis à ce sommet national.

«Nous avons inséré le beach wrestling, qui est ces dernières années prisé partout dans le monde et dont la vulgarisation est très recommandée par la fédération mondiale», a souligné le président de la fédération, Mamitiana Raveloson.

« Ce championnat national a également servi de présélection de nos représentants aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Nous serons représentés dans la catégorie des U17 filles d'après notre résultat au dernier championnat d'Afrique de beach wrestling », a précisé le patron de l'instance nationale.

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Les JOJ auront lieu à Dakar, au Sénégal, du 31 octobre au 13 novembre. Les trois meilleurs à l'issue de ce championnat intégreront la présélection et suivront le regroupement. Le podium des -45 kg est formé par Francia du Rossary et deux lutteuses de l'Uasc Valisoa et Tinah. Le sacre des -55 kg a été ravi par Alicia d'Ihorombe, talonnée par Ivanah et Angelina du Boeny. « La promotion des luttes scolaires nous permettra d'avoir un vivier en permanence pour l'équipe nationale. Nous envisageons également d'intégrer la lutte dans le programme scolaire. Nous entamerons prochainement des négociations avec le ministère de l'Éducation nationale », a confié le président.