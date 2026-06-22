Madagascar: Sommet national N1B - Trois équipes rejoignent la N1A

Le championnat de Madagascar de basketball N1B a rendu son verdict dimanche à Moramanga. Six clubs ont validé leur accession en N1A, confirmant l'émergence d'une nouvelle génération issue de la formation de base.

Chez les dames, la finale a tourné à l'avantage de Pintade Amoron'i Mania, qui s'est imposée face à Lucadro Analamanga sur le score de 80 à 63. Malgré cette défaite, Lucadro obtient également son billet pour l'échelon supérieur. Les places d'honneur reviennent à JEA Vakinankaratra, troisième, et à Phoenix Vakinankaratra, quatrième.

Dans la catégorie masculine, le suspense a duré jusqu'au bout. Fandrefiala Analamanga a décroché le titre national N1B après une victoire serrée face à NBE Analamanga (70-65). Les deux formations rejoignent ainsi la N1A. La troisième place est revenue à l'ASB Itasy tandis que BCR Analamanga termine au pied du podium.

Au total, six clubs accèdent à l'élite nationale: Lucadro Analamanga, Phoenix Vakinankaratra et Pintade Amoron'i Mania chez les dames, ainsi que Fandrefiala Analamanga, NBE Analamanga et ASB Itasy chez les hommes. Une promotion qui récompense la régularité et les efforts consentis tout au long de la saison.

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Les distinctions individuelles ont également mis en lumière plusieurs talents prometteurs. Rajaobelina Noro Mendrikiainivo de Pintade a été désignée MVP de la compétition féminine, tandis que Ravakiniaina Sarobidy de Lucadro a terminé meilleure marqueuse avec 86 points. Chez les hommes, le trophée de MVP est revenu à Raobisaona Toky de Fandrefiala. Le titre de meilleur marqueur a été attribué à Emame Valentin de NBE, grâce à un impressionnant total de 101 points.

Cette édition du championnat national N1B a mis en évidence la qualité du travail de formation effectué dans les ligues régionales. Pour Hasina Fanantenana Ramahandrimanana, président de la commission technique de compétition auprès de la Fédération malgache de basketball (FMBB), l'avenir s'annonce prometteur.

« C'est encourageant de voir que ces clubs promus en élite N1A sont constitués de jeunes dont la moyenne d'âge se situe entre les catégories U18 et U20. Chez les hommes, le niveau est très relevé par rapport aux dames, qui manquent encore de gabarit à première vue. Ces joueurs et joueuses sont les purs produits du critérium U12 », souligne-t-il.

Cette observation confirme la pertinence de la politique de détection et de formation menée depuis plusieurs années par la fédération.

Avec l'accession de ces six nouveaux pensionnaires, la prochaine saison de N1A s'annonce particulièrement disputée. Les clubs promus auront désormais la lourde mission de confirmer leur potentiel face aux cadors du basketball malgache, tout en poursuivant le développement d'une génération appelée à porter les couleurs nationales dans les années à venir.