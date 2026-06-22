Madagascar: Linguistique - Ainteny tisse le lien deux jours durant

22 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Conférences, lectures, expositions et ateliers ont rythmé les deux journées d'Ainteny à la Cité des Cultures.

La langue malgache a occupé le devant de la scène vendredi et samedi à la Cité des Cultures à Antaninarenina. Organisée par l'association Teny Gasy 2.0 dans le cadre du Mois de la langue malgache, la première édition d'Ainteny a réuni passionnés, professionnels, auteurs et visiteurs autour d'une même ambition : renforcer la place du malgache dans la société contemporaine.

Placée sous le thème « Ny teny malagasy, mahalaza ny ankehitriny sy ny ho avy », la rencontre a démontré que la langue nationale peut s'imposer dans des domaines aussi variés que l'éducation, l'administration, l'entrepreneuriat ou encore les technologies.

Les deux journées ont été marquées par de nombreuses activités. Le public a notamment pu accéder gratuitement à la lecture d'ouvrages de plusieurs auteurs malgaches, découvrir les publications de maisons d'édition locales, dont Karné, assister à des conférences, ateliers, expositions, projections et animations destinés aux enfants.

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À travers cet événement, l'association Teny Gasy 2.0 souhaite encourager l'utilisation du malgache dans tous les secteurs de la vie quotidienne. Créée en 2016 pour développer la présence de la langue sur Internet, elle oeuvre aujourd'hui à la diffusion de terminologies spécialisées afin de rendre le malgache davantage accessible aux réalités du monde moderne.

Cette première édition d'Ainteny a ainsi rappelé que la langue malgache constitue à la fois un héritage culturel vivant et un outil d'avenir capable d'accompagner les évolutions de la société.

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