Madagascar: Fete de la musique à L'IFM - Oza Jérôme, Proshely et le Weaver Trio séduisent le public

La rencontre entre le kaiamba et le jazz a rassemblé plusieurs générations hier à l'Institut français de Madagascar.

Le kaiamba et le jazz ont fait vibrer l'IFM Analakely dimanche lors du Grand Concert de la Fête de la Musique. Dans une salle comble, Oza Jérôme, Proshely et le Weaver Trio ont proposé une création inédite, mêlant héritage musical malgache et exploration contemporaine. Le public, composé de jeunes, de familles et d'amateurs de musique traditionnelle comme moderne, a répondu avec enthousiasme.

Dès les premières notes, l'alchimie entre les artistes s'est installée. L'un des temps forts de la soirée a été l'interprétation collective de morceaux emblématiques tels que Volazara et Fotsy hely. Portées par des arrangements associant piano, guitare et batterie, ces performances ont suscité une forte adhésion du public, qui a particulièrement apprécié les passages joués en collaboration.

Le concert a aussi mis en valeur la diversité musicale de Madagascar. Plusieurs oeuvres issues de différentes régions ont été revisitées sur scène, confirmant la richesse du patrimoine sonore. Les prestations se sont enchaînées entre solos, duos et moments collectifs, offrant une alternance rythmée et accessible à tous les publics.

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Sur scène, Oza Jérôme, figure majeure du kaiamba et auteur de plusieurs titres populaires, a marqué les esprits par sa présence et son interprétation. À ses côtés, Proshely, reconnu comme le « magicien du kaiamba », a apporté son expérience et sa maîtrise artistique forgée depuis son plus jeune âge. Le Weaver Trio, formation jazz créée en 2018, a quant à lui insufflé une dimension contemporaine en s'appuyant sur des influences modernes et des improvisations inspirées.

Les passages en commun entre les trois univers ont particulièrement retenu l'attention, notamment lorsque le groupe a fusionné les styles pour créer un dialogue musical inédit entre tradition et modernité.

Au-delà de la performance, cette rencontre a illustré la volonté de l'IFM de promouvoir le dialogue entre les générations et les genres musicaux. Une soirée qui a confirmé que la musique malgache continue d'évoluer en s'ouvrant à de nouvelles formes d'expression tout en restant fidèle à ses racines.