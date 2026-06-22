Madagascar: « LITERA A » - Elie Ramanankavana explore la mémoire malgache

Avec « Litera A », Elie Ramanankavana propose une lecture sensible des réalités politiques et sociales de Madagascar, à travers une écriture entre chronique, mémoire et littérature.

Derrière une simple lettre se cache une réflexion profonde sur l'histoire et l'avenir. L'écrivain, poète et journaliste culturel Elie Ramanankavana publie

« Litera A : Chronique de la syllabe de flamme », un nouvel ouvrage édité par Hakanto Édition, qui interroge la société malgache à travers les événements récents et la puissance symbolique de la lettre A.

Le livre rassemble des chroniques inspirées des faits sociopolitiques survenus entre le 25 septembre et le 11 octobre 2025 à Madagascar. À partir de ces événements, l'auteur analyse les tensions, les espoirs et les transformations d'une société en mutation, tout en mettant en lumière la mémoire collective et les aspirations de la jeunesse.

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Au coeur de l'ouvrage, la lettre « A » s'impose comme un symbole fort. Présente dans de nombreux noms et jusqu'au mot Madagascar, elle incarne ici la mémoire, la résistance et le renouveau. À travers ce choix littéraire, Elie Ramanankavana interroge les liens entre passé et avenir, continuité et rupture, tout en donnant une forme poétique aux cycles de l'histoire.

L'auteur ne se limite pas à une simple chronique de l'actualité. Il mêle analyse, écriture littéraire et réflexion historique pour montrer comment les événements politiques influencent la société et nourrissent l'imaginaire collectif. Le livre s'inscrit ainsi entre essai, récit et poésie, dans une démarche où la littérature devient un espace de questionnement social.

Lancement officiel

Figure montante de la scène littéraire malgache, Elie Ramanankavana est né en 1995 et vit entre Antananarivo et Manakara. Poète, romancier et critique d'art, il a déjà été récompensé en 2023 par le Prix No'Ocultures de la critique photographique.

Le lancement officiel de « Litera A » aura lieu le 24 juin à 15h à Hakanto House, Antananarivo. L'événement comprendra un échange avec l'auteur, suivi d'une séance de dédicaces et de la mise en vente de l'ouvrage.