Madagascar: « LITERA A » - Elie Ramanankavana explore la mémoire malgache

22 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Avec « Litera A », Elie Ramanankavana propose une lecture sensible des réalités politiques et sociales de Madagascar, à travers une écriture entre chronique, mémoire et littérature.

Derrière une simple lettre se cache une réflexion profonde sur l'histoire et l'avenir. L'écrivain, poète et journaliste culturel Elie Ramanankavana publie

« Litera A : Chronique de la syllabe de flamme », un nouvel ouvrage édité par Hakanto Édition, qui interroge la société malgache à travers les événements récents et la puissance symbolique de la lettre A.

Le livre rassemble des chroniques inspirées des faits sociopolitiques survenus entre le 25 septembre et le 11 octobre 2025 à Madagascar. À partir de ces événements, l'auteur analyse les tensions, les espoirs et les transformations d'une société en mutation, tout en mettant en lumière la mémoire collective et les aspirations de la jeunesse.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au coeur de l'ouvrage, la lettre « A » s'impose comme un symbole fort. Présente dans de nombreux noms et jusqu'au mot Madagascar, elle incarne ici la mémoire, la résistance et le renouveau. À travers ce choix littéraire, Elie Ramanankavana interroge les liens entre passé et avenir, continuité et rupture, tout en donnant une forme poétique aux cycles de l'histoire.

L'auteur ne se limite pas à une simple chronique de l'actualité. Il mêle analyse, écriture littéraire et réflexion historique pour montrer comment les événements politiques influencent la société et nourrissent l'imaginaire collectif. Le livre s'inscrit ainsi entre essai, récit et poésie, dans une démarche où la littérature devient un espace de questionnement social.

Lancement officiel

Figure montante de la scène littéraire malgache, Elie Ramanankavana est né en 1995 et vit entre Antananarivo et Manakara. Poète, romancier et critique d'art, il a déjà été récompensé en 2023 par le Prix No'Ocultures de la critique photographique.

Le lancement officiel de « Litera A » aura lieu le 24 juin à 15h à Hakanto House, Antananarivo. L'événement comprendra un échange avec l'auteur, suivi d'une séance de dédicaces et de la mise en vente de l'ouvrage.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.