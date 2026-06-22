Afrique: Mérite - De hautes personnalités africaines distinguées à Paris le 26 juin 2026

Dr Tia Lohi Minga, originaire de la Côte d'Ivoire, est président international d'une Université aux Etats-Unis, (Ngu Manhattan Usa- Nexus Global University). Sous l'égide de cette institution qu'il dirige, il s'est engagé à valoriser le mérite de managers africains et européens à Paris, en France, le 26 juin 2026. Ce sera à l'occasion d'une session de distinction qui se déroulera précisément dans un hôtel près des Champs Elysées.

« À la Ngu Manhattan, nous considérons que l'éducation et la reconnaissance du mérite sont des leviers géopolitiques majeurs. Paris 2026 sera donc l'occasion d'honorer des parcours d'exception venus de toute l'Afrique et d'Europe, mais surtout de poser les fondations d'un nouvel écosystème d'élite », a justifié le président de cette Université américaine, au cours d'un échange à Abidjan.

L'Ivoirien souligne que ce rendez-vous d'envergure réunira des personnalités de la haute administration publique, des décideurs politiques et des patrons d'industrie engagés pour l'émergence du continent africain.

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Les personnalités concernées pour cette cérémonie de reconnaissance, selon lui, seront élevées à la Dignité de Commandeur de la Médaille du mérite et de l'innovation (Mei). « Élever un décideur à ce grade, c'est célébrer l'excellence managériale et le leadership des grands capitaines d'industrie, mais c'est tout autant saluer le sens de l'État et la modernisation des services publics portés par les Hauts commis d'État et les ministres de la République », souligne Dr Tia Lohi Minga.

Le président international de Nexus global University Manhattan des Usa compte profiter de cette opportunité de distinction pour lancer la Chaire Internationale Ngu qui se veut à la fois un Think Tank de haut niveau et un centre d'Executive Education.

Il ajoute aussi que la Chaire sera par ailleurs un partenaire des gouvernements pour la formation continue des cadres et offrira aux chefs d'entreprise un espace exclusif d'influence, de recherche sectorielle et de réseautage.