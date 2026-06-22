Cote d'Ivoire: Marchés des Nations unies - L'Unops ouvre ses opportunités aux entreprises ivoiriennes

Près de 120 fournisseurs ont été sensibilisés aux mécanismes d'accès aux marchés du système des Nations unies. Ils étaient réunis du 12 au 13 mai 2026 à Abidjan à l'initiative du Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux projets (Unops).

Une attention particulière a été accordée aux entreprises issues de la diversité, notamment celles portées par les femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap.

Le Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux projets (Unops) poursuit ses efforts pour renforcer la participation du secteur privé local à ses procédures d'approvisionnement. À l'occasion de la deuxième journée de son forum dédié aux fournisseurs, organisée à Abidjan, l'institution a présenté ses mécanismes d'achats et les outils numériques permettant aux entreprises ivoiriennes d'accéder aux opportunités offertes par le système des Nations unies.

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L'événement a réuni environ 120 participants issus de divers secteurs d'activité. L'objectif était de mieux faire connaître les procédures de passation de marchés de l'UNOPS et de favoriser la participation des fournisseurs locaux, notamment ceux issus de la diversité, c'est-à-dire les entreprises appartenant à des femmes, à des jeunes, à des personnes handicapées ou encore à des communautés rurales.

Dans leurs allocutions d'ouverture, Sylvia Gallo, directrice de l'Unops pour l'Afrique de l'Ouest francophone et lusophone ainsi que le Maghreb, et Mme Anne-Claire Howard, directrice des achats de l'organisation, ont souligné l'importance d'un accès équitable aux opportunités économiques générées par les Nations unies. Les participants ont ensuite été informés des principes qui encadrent les achats de l'UNOPS, notamment la transparence, l'équité et les achats responsables intégrant des critères environnementaux, sociaux et économiques.

Une large place a été accordée à la présentation du portail Ungm (United Nations Global Marketplace), la plateforme officielle d'approvisionnement des Nations unies. Ce portail centralise les opportunités de marchés de plus de 30 agences onusiennes et permet aux entreprises de s'enregistrer comme fournisseurs potentiels. Les responsables de l'Unops ont également présenté le système électronique E-Sourcing, qui permet de gérer en ligne l'ensemble du processus d'achat, depuis l'identification des fournisseurs jusqu'à l'attribution des marchés, en passant par la réception et l'évaluation des offres.

La rencontre a également permis aux participants d'échanger avec plusieurs institutions financières, dont la Banque de l'Union Côte d'Ivoire. Les échanges ont porté sur les mécanismes de financement accessibles aux micro, petites et moyennes entreprises souhaitant répondre à des appels d'offres d'envergure. Des groupes de discussion sectoriels ont ensuite permis aux fournisseurs de partager leurs expériences et de formuler des recommandations sur leurs relations avec l'Unops.

La cérémonie a pris fin par la remise d'attestations de participation aux quelque 120 fournisseurs présents.