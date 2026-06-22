Afrique: Finance - La BAD entre au capital de la Bidc

La Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) a annoncé avec satisfaction l'entrée du Groupe de la banque africaine de développement (Bad) à son capital, marquant ainsi une étape majeure dans l'histoire de l'institution et une avancée significative dans la mise en oeuvre.

En effet, la Bad a souscrit à une prise de participation de 30 millions de dollars américains dans le capital de la Bidc, à la suite de l'approbation de son Conseil d'administration le 17 juin 2026, à Abidjan, devenant ainsi la première institution internationale de financement du développement à rejoindre l'actionnariat de la Banque.

Cet investissement est complété par une ligne de crédit à long terme de 70 millions de dollars américains destinée au financement des projets à fort impact, notamment dans le secteur des énergies renouvelables en Afrique de l'Ouest.

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L'entrée de la Bad constitue une évolution de la structure actionnariale de la Bidc, jusqu'alors composée exclusivement des Etats membres. Elle traduit la volonté de la Banque d'ouvrir son capital à des partenaires stratégiques de premier plan afin renforcer sa capacité financière, ses standards de gouvernance et son impact en matière de développement. Cette opération est en cohérence avec la stratégie GRO (2026-2030) de la Bidc qui vise à positionner l'institution comme une banque de développement de référence, en mesure de mobiliser davantage de ressources à long terme tout en renforçant sa contribution au développement régional.

Ce partenariat renforce significativement la crédibilité de la Bidc auprès des investisseurs internationaux et élargit son accès à des sources de financement compétitives.il devrait permettre d'améliorer le profit de crédit de la Banque, de soutenir le financement des projets transformateurs dans les secteurs prioritaires tels que l'énergie, les infrastructures et le développement du secteur privé, de consolider ses efforts de mobilisation de ressources et de renforcer davantage sa gouvernance ainsi que son efficacité opérationnelle.

Grâce aux ressources mobilisées dans le cadre de cette opération, la Bidc financera des projets à fort impact socio-économique, en particulier dans le domaine des énergies propres. La ligne de crédit de 70 millions de dollars américains devrait générer un effet de levier permettant de mobiliser jusqu'à 230 millions de dollars de financement, d'améliorer l'accès à l'électricité pour plus de 25 000 ménages, de créer des emplois et de réduire les émissions de carbone d'environ 355 500tonnes par an à l'échelle régionale.

« L'entrée du Groupe de la Banque africaine de développement au capital de la Bidc constitue une étape historique et structurante pour notre institution. Ce partenariat stratégique témoigne de la confiance accordée à notre vision et à notre modèle de développement. Il marque un tournant décisif dans la mise en oeuvre de notre plan stratégique, en renforçant notre capacité à mobiliser des ressources à grande échelle et à accroitre notre impact en faveur du développement durable en Afrique de l'Ouest.

Grâce à ce partenariat, nous accélérerons nos efforts pour répondre aux besoins de financement de nos économies, notamment dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et du développement du secteur privé », a déclaré George Agyekum Donkor, président de la Bidc et de son Conseil d'administration.