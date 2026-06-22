Cote d'Ivoire: Au pays - Dr Aka Serge Affian Tardy promeut la discipline financière à travers un livre et une caravane nationale

Avec la publication de son ouvrage « Discipline financière, clé de la stabilité et du succès » et le lancement de la Caravane Discipline Financière, Dr Aka Serge Affian Tardy intensifie ses actions de sensibilisation à travers la Côte d'Ivoire. Après des étapes réussies à Korhogo et Yamoussoukro, l'initiative suscite un intérêt grandissant auprès des fonctionnaires, salariés et entrepreneurs désireux de mieux gérer leurs revenus.

Une problématique largement partagée

« Où est passé mon salaire ? » : cette question revient fréquemment chez de nombreux travailleurs ivoiriens en fin de mois. Malgré des revenus réguliers, beaucoup éprouvent des difficultés à épargner, investir ou sortir de l'endettement.

Pour Dr Aka Serge Affian Tardy, Administrateur Principal des Services Financiers et Docteur en Sciences Économiques, le problème ne réside pas seulement dans le niveau des revenus, mais surtout dans la manière dont ils sont gérés. Partant de ce constat, il a publié un ouvrage dédié à cette problématique et lancé une campagne nationale de sensibilisation.

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Un ouvrage pratique au service de tous

Publié aux éditions Baba Bordas, « Discipline financière, clé de la stabilité et du succès » se présente comme un guide accessible à toutes les catégories socioprofessionnelles.

À travers des exemples concrets et des conseils directement applicables, l'auteur propose une méthode adaptée aux réalités ivoiriennes pour mieux gérer ses revenus, développer une épargne régulière, réduire son endettement, construire progressivement un patrimoine.

L'ambition est de permettre aux lecteurs de passer d'une gestion financière subie à une gestion maîtrisée.

« Ce n'est pas un livre à lire, c'est un livre à appliquer », affirme l'auteur, convaincu que le changement repose avant tout sur l'adoption de bonnes habitudes.

La discipline financière, socle de la réussite

Selon Dr Tardy, la stabilité financière ne dépend pas uniquement du niveau de salaire. Elle repose sur plusieurs piliers essentiels l'épargne régulière, la maîtrise des dépenses, la planification des investissements, la gestion des émotions face à la consommation.

Il met notamment en garde contre les achats impulsifs et la recherche de gratification immédiate, facteurs majeurs de déséquilibre financier.

« Mieux gérer son argent, c'est mieux préparer son avenir », souligne-t-il, dans une approche pragmatique visant à rendre l'éducation financière accessible à tous.

Une caravane pour rapprocher l'éducation financière des populations

En complément de son livre, l'auteur a initié la Caravane Discipline Financière, un programme de conférences et de formations déployé à l'échelle nationale.

Cette initiative s'adresse à un large public. Notamment les fonctionnaires, salariés du privé, entrepreneurs, étudiants et acteurs du secteur informel. Les sessions abordent des thématiques clés telles que la gestion du budget, l'épargne, l'investissement, l'immobilier, la préparation de la retraite, la constitution et la transmission du patrimoine.

L'objectif est d'offrir des outils pratiques permettant aux participants d'améliorer durablement leur situation financière.

Korhogo : une première étape réussie

La ville de Korhogo a accueilli, le 30 mai 2026, le lancement officiel de l'ouvrage ainsi que la première étape de la caravane.

Organisée dans un hôtel de la place, la rencontre a rassemblé un public diversifié venu s'informer sur les bonnes pratiques financières. Les échanges ont permis aux participants de mieux comprendre les mécanismes nécessaires à leur autonomie financière.

La forte mobilisation observée a confirmé l'intérêt croissant des populations pour les questions d'éducation financière.

Yamoussoukro confirme l'engouement

Après Korhogo, la caravane s'est poursuivie à Yamoussoukro le 20 juin 2026, avec une participation tout aussi remarquable.

Fonctionnaires, enseignants, entrepreneurs et jeunes professionnels ont répondu massivement à l'appel. Les échanges riches, les témoignages et les nombreuses préoccupations exprimées ont mis en évidence l'importance de la gestion des finances personnelles pour une grande partie des Ivoiriens.

Cette deuxième étape a conforté les organisateurs dans leur volonté d'étendre l'initiative à d'autres régions du pays.

Une ambition nationale

À travers son livre et la Caravane Discipline Financière, Dr Aka Serge Affian Tardy ambitionne de contribuer à l'émergence d'une véritable culture de la gestion financière responsable en Côte d'Ivoire.

Son message est clair : quel que soit le niveau de revenu ou le statut professionnel, chacun peut améliorer sa situation financière grâce à la discipline, à la planification et à des choix d'investissement éclairés.

Alors que la caravane poursuit son déploiement sur l'ensemble du territoire, l'auteur espère sensibiliser un nombre croissant de citoyens. Car, selon lui, la réussite économique durable commence toujours par une décision fondamentale : adopter la discipline financière comme mode de vie.