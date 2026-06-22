Cote d'Ivoire: Diabète, hypertension artérielle - Des Ivoiriens conçoivent un outil qui connecte à distance le patient au médecin

Dans le souci de prendre efficacement en charge les personnes souffrant de maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension artérielle, etc., des jeunes entrepreneurs ivoiriens ont mis sur pied Blademy, une plateforme qui est connectée à leur réseau de médecins spécialistes. La présentation de cet outil technologique s'est faite le vendredi 19 juin 2026. C'était en marge du Forum Intech Santé, au Parc des expositions à Port-Bouët.

Dr Ahoussi Kouakou, médecin, lieutenant-colonel, endocrinologue, nutritionniste, enseignant-chercheur en nutrition à l'Université Nangui Abrougoua (Abobo-Abidjan), est également technicien pour le compte de la start-up mise en place. Celui-ci justifie le bien-fondé de cette application créée. « Blademy est née parce que les chiffres que le ministère nous donne dans l'équilibre de la glycémie et de la tension chez nos patients n'atteignent même pas 40 %. On a 67 % de nos patients qui ne sont pas aux objectifs », a-t-il souligné.

Le problème relevé est, selon le médecin, la mise en relation du patient et du médecin. Un fait qui est dû, précise-t-il, à une difficulté aussi bien à pouvoir entrer en contact avec son médecin qu'à une difficulté de communication. D'où la création de cette interface qui va permettre aux patients diabétiques et hypertendus de se faire suivre.

Avec cette technologie, les patients utilisent désormais des équipements qui sont connectés à l'application, laquelle donne une alerte. Ainsi, lorsque le patient prend sa glycémie et sa tension, l'équipement communique directement l'information en déclenchant une alerte via l'outil. Selon l'explication du spécialiste, même si le médecin traitant n'est pas disponible, un autre spécialiste peut lever l'urgence.

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Dr Kouakou Ernest, chargé d'études et d'assurance épidémiologique, également en charge du dépistage au niveau du Programme national de lutte contre les maladies métaboliques, salue cette initiative des jeunes.

Il avoue qu'actuellement, la problématique dans la prise en charge de ces maladies métaboliques est surtout l'atteinte des objectifs, alors qu'il faut avoir un suivi régulier avec ce type de patients. Cette plateforme fondée par ces jeunes Ivoiriens pour la mise en relation du médecin au malade, en temps réel, vient à point nommé. « L'avis favorable en tant que bon projet a déjà été donné. Et nous sommes en train de préparer le lancement », a-t-il annoncé, au nom du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle.