Cote d'Ivoire: Réseaux sociaux - Un influenceur camerounais interpellé à Abidjan pour propos injurieux

22 Juin 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Présent sur le sol ivoirien pour une collaboration publicitaire, « campagne l'Afrique supporte l'Afrique » E T N, un influenceur camerounais connu sous le pseudonyme "Élysée le Snieper" a été interpellé à Abidjan par la police ivoirienne.

Dans une vidéo publiée en 2021, à l'occasion d'un "clash" entre Camerounais et Ivoiriens sur la toile, « Élysée le Snieper" avait tenu des propos offensants et injurieux envers la Côte d'Ivoire. Ses déclarations choquantes avaient suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Désormais aux mains de la justice ivoirienne, il devra répondre de ses actes.

Il faut noter que l'influenceur s'était récemment rendu sur le pont Alassane Ouattara en tenant en main un drapeau allemand alors que ce pays disputait un match éliminatoire contre la Côte d'Ivoire. Dans une vidéo avant son arrestation, il a soutenu qu'il n'avait aucune intention de choquer ou de détruire un symbole de la Côte d'Ivoire. Cependant, il reconnaît s'être emporté.

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