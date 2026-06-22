Cote d'Ivoire: Une 1ère historique - L'Institut de Cardiologie d'Abidjan réussit deux remplacements valvulaires aortiques

L'Institut de Cardiologie d'Abidjan (ICA), centre de référence en cardiologie en Côte d'Ivoire, a réalisé, les jeudi 18 et vendredi 19 juin 2026, les deux premiers remplacements valvulaires aortiques par voie percutanée (Transcatheter Aortic Valve Implantation - TAVI) jamais effectués dans le pays.

Ces interventions inédites ont été conduites avec succès par l'équipe du Professeur Roland N'Guetta, directeur de la Recherche, de l'Innovation et de la Formation à l'ICA, avec l'appui scientifique et technique du laboratoire américain Medtronic et de son distributeur local, Médikacare.

Cette avancée constitue également une première en Afrique subsaharienne pour Medtronic, qui accompagnait pour la première fois une équipe de la région dans la réalisation de cette intervention de haute technicité.

Ce double exploit marque une étape importante dans le développement de la cardiologie interventionnelle en Côte d'Ivoire et conforte l'ambition de faire d'Abidjan un pôle régional de référence dans cette spécialité.

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Une technique de pointe désormais disponible en Côte d'Ivoire

Le remplacement valvulaire aortique percutané est une technique innovante qui permet de remplacer une valve aortique défaillante sans recourir à une chirurgie à coeur ouvert. La nouvelle valve est acheminée jusqu'au coeur à l'aide d'un cathéter introduit dans le réseau artériel, puis implantée avec une grande précision au niveau de la valve malade.

Réservée à un nombre limité de centres spécialisés dans le monde, cette procédure exige un plateau technique de haut niveau, comprenant notamment un scanner, une imagerie par résonance magnétique (IRM), une équipe de chirurgie cardiaque en soutien et des praticiens hautement qualifiés.

Les deux patients pris en charge à l'ICA présentaient des formes complexes de maladie valvulaire aortique, nécessitant une expertise particulière. Les interventions ont été réalisées sous la supervision du Dr Kamel Boughalem, proctor international mandaté par Medtronic, conformément aux standards internationaux en vigueur.

Un soutien déterminant des pouvoirs publics

La réalisation de ces premières interventions a été rendue possible grâce à l'engagement des autorités ivoiriennes. En raison de leur coût particulièrement élevé, ces techniques de pointe demeurent difficilement accessibles sans un accompagnement institutionnel. Ce soutien a permis d'offrir à des patients ivoiriens un traitement innovant jusque-là indisponible dans le pays.

Avec cette avancée médicale, l'Institut de Cardiologie d'Abidjan confirme sa montée en puissance et renforce son positionnement parmi les centres de référence en cardiologie interventionnelle en Afrique de l'Ouest.