Cote d'Ivoire: Divo -Les 'Jumeaux Suprêmes' célèbrent et honorent les parents

Les hommes d'affaires Fousseni Diakité.

et Alahassane Diakité, plus connus sous le nom de « Jumeaux Suprêmes » ont organisé le dimanche 21 juin 2026, une cérémonie d'hommage dédiée aux mères et aux pères de Divo, rassemblant une foule estimée à plus de 10 000 personnes, selon une note d'information.

L'événement, marqué par une forte affluence, s'est déroulé dans une atmosphère conviviale et festive, mêlant reconnaissance et solidarité en l'honneur des parents, présentés comme les piliers de la cellule familiale et du développement social.

Au cours de cette célébration, les organisateurs ont procédé à une importante distribution de dons. Les bénéficiaires ont notamment reçu des pagnes, des congélateurs, des tricycles, des appareils électroménagers, des gazinières et divers équipements domestiques. Des appuis financiers ainsi que des prises en charge de voyages en Chine figuraient également parmi les actions annoncées.

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À travers cette initiative, les donateurs entendent saluer les efforts quotidiens des pères et des mères dans l'éducation des enfants et la stabilité des foyers.

« Au-delà des dons, il s'agit avant tout d'un message de reconnaissance envers nos parents, en soulignant leurs sacrifices et leur rôle essentiel dans nos vies », a déclaré Fousseni Diakité.

Pour sa part, Alahassane Diakité a exprimé sa gratitude à l'endroit des participants et des acteurs impliqués dans l'organisation de l'événement. Il a notamment remercié les autorités administratives, coutumières et religieuses, ainsi que l'ensemble des bénévoles mobilisés.

S'adressant aux parents de Divo, il a souligné leur rôle déterminant dans la société : « Votre amour, votre courage et votre engagement constituent des repères essentiels et nous incitent à redoubler d'efforts pour le bien-être de notre communauté. »