Cote d'Ivoire: Bafing/Journées promotionnelles des entreprises - Les potentialités et les opportunités d'investissement présentées au cours de la deuxième édition

Les lampions se sont éteints sur la deuxième édition des journées promotionnelles des entreprises du Bafing (Jpe-Bafing 2), le samedi 20 juin 2026, à la salle Bamba Vamoussa de la mairie de Touba. Durant trois jours (18-20 juin), administration publique et secteur privé ont passé en revue les potentialités agricoles et les opportunités d'affaires de la Région du Bafing. Le thème choisi : "Investir dans l'entrepreneuriat agricole et l'agro-transformation dans le Bafing : Opportunités et niches d'avenir". Des ateliers sur différentes thématiques, des conférences, des panels et des expositions, ont constitué les grands moments de la 2e édition des journées promotionnelles des entreprises du Bafing.

Parrain de l'évènement, Fadiga Youssouf, Dg de la Banque national d'investissement (Bni), a félicité les organisateurs pour leur engagement à accompagner, à soutenir et à promouvoir la dynamique entrepreneuriale. Il a indiqué que le thème de cette édition est pertinent, visionnaire et profondément stratégique. Il traduit une prise de conscience : celle que l'avenir de la Côte d'Ivoire repose sur sa capacité à transformer ses richesses agricoles en valeurs économiques, a-t-il soutenu. Pour lui, il ne suffit plus de produire, mais il faut transformer, valoriser et industrialiser.

« Le Bafing possède tous les atouts naturels et humains pour réussir ce pari », a-t-il indiqué. De son point de vue, l'agriculture moderne et l'agro-transformation, constituent aujourd'hui de puissants vecteurs de création d'emplois. « Là où se trouve la matière première, se trouvent la richesse et les opportunités. Lorsque l'agriculture est bien pensée, elle peut devenir un véritable levier de prospérité », a-t-il souligné.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

C'est pourquoi, il a invité les jeunes à avoir une perception différente de l'agriculture qui est désormais un secteur d'opportunités, d'innovation et de réussite. « N'attendez pas que les opportunités s'offrent à vous, mais allez plutôt les créer. Osez entreprendre dans l'agriculture, osez transformer, osez innover car le Bafing a besoin de votre audace, de votre créativité et de votre engagement ». Il a terminé par réaffirmer son engagement à accompagner « les initiatives sérieuses, structurées et porteuses d'impacts pour le Bafing ».

Pour sa part, Assalé Emmanuel, représentant le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Touré Faman, a salué la tenue des Jpe-Bafing qui mettent en lumière le dynamisme économique de la région ainsi que les nombreuses opportunités qu'elle offre. « Ces journées sont une démonstration concrète de la volonté des acteurs locaux de prendre leur destin économique en main et de faire du Bafing un territoire de création de richesse, d'investissement et d'innovation ».

Au cours de la cérémonie de clôture, Fofana Aboubacar Sidiki, le commissaire général, a exprimé sa gratitude à plusieurs personnalités dont le ministre Moussa Sanogo député-maire de la commune de Touba par ailleurs, haut patron des Jpe-Bafing 2. Des remerciements ont également été formulés à l'endroit du parrain Youssouf Fadiga, Dg de Bni, au président de la Chambre de commerce et d'industrie, Touré Faman et à l'ensemble des partenaires du projet pour leurs soutiens.

Il s'est réjoui de l'engouement autour de ces journées et a souhaité que les participants tirent le maximum de profits des formations reçues. « Nous saluons la forte mobilisation des participants et partenaires. Nous espérons que chacun en tirera les meilleurs bénéfices », a-t-il souhaité.