Cote d'Ivoire: Championnat national de Shito Ruy Karaté-Dō - Academy Cis Center se distingue avec quatre médailles

À l'approche des Championnats du monde au Japon, Academy CIS Center sis au Collège Pascal de Koumassi a participé le 7 juin 2026, au championnat national de Shito Ruy Karaté-Dō. La compétition a été organisée à la salle polyvalente du Parc des sports de Treichville, sous l'égide de la Fédération ivoirienne de karaté-do et disciplines associées (Fikda). Pour sa première participation à un championnat national, le centre - dirigé par Me Yacouba Cissé, ceinture noire 4è dan de style Shito Ryu Shitokaï et expert en self-défense s'est distingué en obtenant quatre médailles dont une en argent et trois en bronze.

Une performance qui place le club parmi les structures à suivre dans la perspective des Championnats du monde prévus du 22 au 29 septembre prochain au Japon. La compétition a réuni des athlètes issus de plusieurs clubs du pays dans les épreuves de kata, de kumité et de para-karaté. L'enjeu était de permettre à la direction technique nationale d'évaluer les compétiteurs en vue de la constitution de l'équipe nationale.

Présent lors de l'événement, le président de la Fikda, Sanogo Aboulaye, a salué la qualité de l'organisation et le niveau technique observé, notamment chez les plus jeunes pratiquants. Des observations qui traduisent la volonté des acteurs du karaté ivoirien de renforcer la relève et d'élever progressivement le niveau de la discipline.