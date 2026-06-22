Afrique: Mondial 2026 - La Fan Zone de Radio Côte d'Ivoire enflamme le Plateau

Une marée "orange-blanche-verte" derrière les Éléphants. Depuis le lancement de la Coupe du monde 2026, les locaux de Radio Côte d'Ivoire au Plateau se sont transformés en véritable temple du football. À l'initiative de sa directrice, Joséphine Gbla, la radio nationale a aménagé une gigantesque Fan Zone qui accueille quotidiennement des centaines de passionnés venus vivre ensemble les émotions du Mondial.

Le samedi 20 juin 2026, à l'occasion de la rencontre très attendue entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne, l'esplanade de la radio a connu une affluence exceptionnelle. Bien avant le coup d'envoi, les supporters ont envahi les lieux dans une ambiance de fête populaire. Drapés dans les couleurs nationales, maillots orange sur le dos, visages peints aux couleurs du drapeau ivoirien, vuvuzelas, tambours et sifflets à la main, ils ont donné de la voix pour pousser les Éléphants vers la victoire.

Jeunes, adultes, familles entières, groupes d'amis et fidèles auditeurs de la radio, venus des différentes communes du district d'Abidjan, ont partagé ensemble ce moment de communion. À chaque offensive ivoirienne, des cris d'encouragement retentissaient.

Les chants patriotiques et les animations orchestrées par les équipes de Radio Côte d'Ivoire ont maintenu une bonne l'ambiance jusqu'à la fin du match.

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Malgré une prestation courageuse des Éléphants, la rencontre s'est finalement soldée par une victoire de l'Allemagne sur le score de 2 buts à 1, arrachée dans les derniers instants du match. Une issue qui n'a toutefois pas entamé l'enthousiasme des supporters, qui ont salué l'engagement et la détermination des pachidermes ivoiriens.

Installée du 11 juin au 19 juillet 2026, la Fan Zone de Radio Côte d'Ivoire se présente comme un immense podium d'animation où se succèdent quotidiennement prestations artistiques, jeux, analyses sportives et retransmissions des rencontres du Mondial. Une initiative saluée par les nombreux visiteurs qui y trouvent un cadre convivial pour vivre la compétition dans une ambiance festive.

Le 10 juin dernier, le Médiateur de la République, Gaoussou Touré, avait procédé au lancement officiel des activités de cette Fan Zone aménagée au sein de la radio nationale. À cette occasion, Delphine Gbla avait présenté le dispositif spécial mis en place pour permettre aux auditeurs de suivre au plus près la Coupe du monde 2026.

La directrice avait notamment annoncé une programmation renforcée comprenant chroniques, analyses, émissions interactives, retransmissions de matchs ainsi que le déploiement d'envoyés spéciaux aux États-Unis et au Canada.

Selon elle, cette Fan Zone se veut avant tout un espace de communion, de partage et de célébration autour des performances des Éléphants.

Pari réussi pour Radio Côte d'Ivoire qui, grâce à cette initiative originale, offre au Plateau un lieu de rassemblement inédit où la passion du football rapproche chaque jour davantage les Ivoiriens autour de leur équipe nationale.