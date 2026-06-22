Cote d'Ivoire: Restauration du couvert forestier - Jacques Assahore Konan lance la campagne de reboisement 2026 à Azaguié

Le ministre des Eaux et forêts, Jacques Assahore Konan, a procédé le samedi 20 juin 2026, dans l'agro-forêt de Bébasso, dans la sous-préfecture d'Azaguié, au lancement de la campagne de reboisement du projet de conservation et de restauration des forêts classées en Côte d'Ivoire (Crfc).

Ce projet vise la protection et le reboisement de 12 forêts classées et deux agro-forets. En effet, 632 hectares de forêt seront reboisés à travers plusieurs régions de la Côte d'Ivoire.

Le ministre des Eaux et forêts, Jacques Assahoré Konan, a indiqué que le gouvernement sous la houlette du Président de la République, Alassane Ouattara, a fait de la restauration du couvert forestier une priorité nationale. Pour lui, cette action est une responsabilité partagée et que le secteur privé a un rôle majeur à jouer.

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A travers la politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts, la Côte d'Ivoire dit-il, s'est fixée comme ambition, de reconstituer le couvert forestier à hauteur de 20% du territoire national d'ici 2030. Mais pour atteindre cet objectif, le gouvernement a engagé d'importantes réformes, notamment le renforcement du cadre juridique et institutionnel, la reconquête des forêts classées, la promotion de l'agroforesterie, ainsi que le développement de partenariats avec les collectivités territoriales, les communautés rurales et le secteur privé.

« Les efforts de l'État, aussi importants soient-ils, ne suffiront pas à eux seuls. La réussite de cette ambition nationale nécessite une mobilisation collective », a-t-il exhorté, lançant un appel à l'ensemble des entreprises et les acteurs de secteur privé afin qu'ils s'engagent davantage dans des initiatives de reboisement, de séquestration de carbone et de préservation des écosystèmes forestiers. Pour le ministre, investir dans la forêt, c'est investir dans un avenir commun.

S'adressant aux populations, Jacques Assahore Konan se veut on ne peut plus clair. « La forêt n'est pas une ressource inépuisable. C'est un patrimoine vital qui nous procure de l'eau, régule notre climat, protège nos sols et contribue au bien-être des populations présentes et futures » dit-il. C'est pourquoi il appelle au sens de responsabilité de chacun pour préserver les espaces forestiers et particulièrement les forêts classées qui n'ont pas vocation à être habitées, ou un lieu de plantations. « Ce sont des écosystèmes qui constituent un patrimoine stratégique de la nation.

Leur protection est une exigence nationale et un devoir citoyen. Il est impératif de mettre fin aux occupations et aux pratiques qui contribuent à leur dégradation. La préservation de nos forêts n'est pas seulement l'affaire de l'administration forestière, elle est la responsabilité de tous » a indiqué le ministre des Eaux et forêts.

Le directeur général de la société Eni Côte d'Ivoire, Luca Faccenda, initiateur de l'événement, a souligné que cette cérémonie marque une étape importante pour la restauration des écosystèmes forestiers, de la préservation de la biodiversité et de la lutte contre les changements climatiques.

« Après une première phase consacrée à la préparation technique, aux études de terrain et aux premières opérations de de reboisement, nous entrons aujourd'hui dans une nouvelle étape avec une ambition renforcée. La campagne 2026 prévoit la restauration de plus de 600 hectares au sein de plusieurs forêts classées prioritaires, notamment Bébasso », dit-il.

A l'en croire, l'objectif de son entreprise est clair, restaurer durablement les paysages de forêts dégradés, renforcer la biodiversité et la résilience des écosystèmes, contribuer à la séquestration du carbone et de la lutte contre les changements climatiques. « Ce projet vise la restauration de 14 forêts classées couvrant 45 mille hectares avec une ambition de planter jusqu'à 12 millions d'arbres », a déclaré Luca Faccenda.

Pour lui, ce projet est bien plus qu'un programme de reboisement, c'est un projet de développement local. Car il crée des opportunités économiques tout en renforçant la capacité de gestion durable des ressources naturelles à travers le pays. « Nous sommes heureux et fiers de pouvoir contribuer aux côtés du ministère, à cette ambition nationale essentielle pour l'avenir de la Côte d'Ivoire.

Les résultats que nous vivons aujourd'hui, sont le fruit d'une collaboration fondée sur la confiance, le dialogue et une vision partagée de l'avenir », fait-il observer, promettant de poursuivre son engagement aux côtés du gouvernement ivoirien et des partenaires.