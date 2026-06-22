Cote d'Ivoire: Lutte contre l'insuffisance cardiaque - Le pays réussit deux remplacements valvulaires aortiques

22 Juin 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

La Côte d'Ivoire vient de réaliser un bond significatif dans le domaine médical. L'Institut de cardiologie d'Abidjan (Ica) a réussi deux remplacements valvulaires aortiques par une technique interventionnelle percutante (Tavi). Une action qui permet au patient d'éviter une insuffisance cardiaque. L'information a été publiée le 22 juin 2026, par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle sur son site Internet officiel.

À en croire la publication du ministère, le remplacement valvulaire aortique (Rva) est une intervention chirurgicale ou interventionnelle consistant à retirer ou à contourner la valve aortique défaillante du coeur pour la remplacer par une valve artificielle. Etant entendu que la valve aortique, elle régule le passage du sang riche en oxygène depuis le ventricule gauche du coeur vers l'artère aorte, qui alimente tout le corps.

« Lorsqu'elle ne fonctionne plus correctement, le coeur doit pomper plus intensément, ce qui peut mener à l'insuffisance cardiaque », lit-on sur la page officielle du ministère.

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