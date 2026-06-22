Sénégal: Kédougou - La campagne agricole lancée dans toutes les zones de production de la région (DRDR)

Kédougou — La campagne agricole a été lancée dans toutes les zones de production de la région de Kédougou (sud-est), a appris l'APS du rapport hebdomadaire de la direction régionale du développement rural (DRDR).

"Les premières opérations portant essentiellement sur les travaux préparatoires des champs (défrichage, nettoyage) et le labour se poursuivent dans l'ensemble des zones de production. Pour plus d'équité et de transparence dans les opérations de réception et de cession des intrants agricoles, des commissions départementales et locales ont été mises en place par les autorités administratives avec la présence des forces de défense et de sécurit", lit-on dans ce document.

Il note que les opérations de mise en place et de cession des semences d'arachide ont démarré dans toutes les commissions de distribution et se poursuivent.

"Il s'agit de la variété 73-33 niveau R2 avec 466,30 tonnes reçues, soit un taux de mise en place de 96,14%. Parallèlement, les opérations de cession se poursuivent au niveau des commissions de distribution avec un taux de 62,86% réalisé à ce jour", renseigne la source, en relevant que les notifications sont sorties pour le maïs et le sorgho, mais les mises en place n'ont pas démarré.

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La direction régionale de l'agriculture de Kédougou a signalé que la situation pluviométrique est "nettement déficitaire" pour les postes Kédougou météo, Kédougou Agri, Bandafassi, Fongolimbi, Mako, Laminya et Dakately, avec un déficit maximum de -181,0 mm enregistré au poste de Bandafassi, contre eun excédent maximum de 70,3 mm enregistré au poste de Salémata.

Le rapport hebdomadaire du DRDR ajoute cependant que sur la normale saisonnière 1991-2020, une moyenne des données calculées sur 30 ans, la situation est excédentaire pour l'ensemble des postes, excepté Salémata, avec un maximum de 129,9 mm au poste de Ethiolo à la date du 17 juin 2026".

Les montants des demandes en crédits de campagne au niveau de la Banque agricole (LBA) s'élèvent actuellement à 283 millions 476 mille 500 francs CFA, selon le document, signalant un "manque d'agents techniques" pour le suivi de la campagne au niveau des services départementaux de l'agriculture de Kédougou et de Saraya.

"Nous avons un problème d'agents dans les services d'agriculture de Kédougou et de Saraya et certaines zones sont inaccessibles pendant l'hivernage", a-t-il souligné.

Il a évoqué aussi l'état de délabrement avancé des magasins et l'absence de locaux pour les services de l'agriculture de Salémata et de Saraya ainsi que le manque de motos pour le déplacement des agents.

La direction régionale du développement rural de Kédougou a plaidé pour une diligence rapide de la mise en place des intrants et la mise à disposition pour ses services des logistiques "adéquates" pour suivre correctement la campagne.

La DRDR a annoncé des séances de sensibilisation à l'intention des producteurs sur les mesures d'adaptation aux effets du changement climatique, tout en invitant les autorités locales à réfectionner certains magasins.