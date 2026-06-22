Sénégal: Diourbel - Plaidoyer pour une distribution transparente des intrants agricoles

Diourbel — L'adjoint au gouverneur de Diourbel (centre) chargé du développement, Djibril Diop, a plaidé, lundi, pour la mise en place de mécanismes garantissant une distribution transparente des intrants et matériel agricoles aux organisations de producteurs.

Intervenant lors d'une réunion préparatoire de la campagne agricole 2025-2026, l'autorité administrative, a formulé plusieurs recommandations visant à garantir un bon déroulement de cette campagne.

Il a notamment invité les services techniques, les collectivités territoriales et les organisations de producteurs, à une parfaite synergie, pour garantir la transparence des opérations de distribution des intrants et des équipements agricoles.

Djibril Diop a également demandé aux services techniques ainsi qu'aux organisations paysannes de renforcer les actions de sensibilisation des producteurs sur les prévisions météorologiques dans le but de favoriser une meilleure adaptation des pratiques agricoles.

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L'adjoint au gouverneur a, par ailleurs, plaidé pour la construction de magasins de stockage et demandé un inventaire des infrastructures agricoles existantes dans la région de Diourbel.

Il a aussi plaidé pour une augmentation du quota de matériel agricole attribué à la région de Diourbel, expliquant que les besoins des producteurs nécessitent un renforcement des dotations.

L'autorité administrative recommande aussi de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer un bon fonctionnement des points de collecte durant toute la campagne agricole, tout en appelant à un renforcement du dispositif de contrôle afin de lutter efficacement contre les marchés parallèles.

Les préfets des départements de Diourbel, ainsi que le directeur régional du développement rural (DRDR) et des représentants des organisations de producteurs ont pris part à la rencontre.