Sénégal: Accès universel des enfants à l'eau et à l'hygiène , Marie Angélique Mame Selbé Diouf mise sur une mobilisation collective

Dakar — La ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf, a préconisé, lundi, une mobilisation collective pour atteindre l'accès universel des enfants à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène.

"Nous avons une responsabilité collective à l'endroit de nos enfants. Dès lors, la prise en charge de leurs besoins et droits fondamentaux constitue notre sacerdoce commun", a-t-elle déclaré lors d'un panel scientifique organisé dans le cadre de la clôture de la 38e édition de la Semaine nationale de l'enfant dont le thème de cette année est : "garantir l'accès universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène pour chaque enfant en Afrique".

La ministre a insisté sur le fait que l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène ne relève pas uniquement d'un besoin vital, mais constitue "un droit humain fondamental indispensable à la santé, au bien-être et au développement intégral des enfants".

Elle a réaffirmé l'ambition du Sénégal de garantir à chaque enfant "un environnement sain, propice à son épanouissement, à sa réussite scolaire et à sa pleine réalisation".

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"Cette mission ne peut être accomplie sans la mobilisation et la synergie de tous les acteurs concernés, notamment les pouvoirs publics, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, les familles et les communautés", a insisté Mme Diouf.

Le Représentant résident de l'UNICEF au Sénégal, Jacques Boyer, a rappelé que les questions liées à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène touchent directement à la dignité humaine et à l'égalité des chances.

"Garantir des services d'eau, d'hygiène et d'assainissement de qualité dans les écoles, c'est offrir aux enfants un environnement où ils peuvent apprendre sereinement, grandir en bonne santé et développer pleinement leurs capacités", a-t-il soutenu.